CAMPEONATO BRASILEIRO

Em confronto direto para fugir do Z4, Vitória perde para o Grêmio fora de casa

Leão sofreu para criar chances ofensivas e acabou castigado após insistência do time gaúcho

Wendel de Novais

Publicado em 21 de julho de 2024 às 13:03

Vitória jogou mal e não conseguiu segurar empate contra o Grêmio Crédito: Victor Ferreira/E.C Vitória

O Vitória perdeu, no início da tarde deste domingo (21), o confronto direto contra o Grêmio pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro por 2 a 0. Fora de casa, o Leão não conseguiu ser efetivo no ataque e acabou derrotado pela insistência do time gaúcho, que mandou o jogo em Caxias do Sul. Os gols dos mandantes foram anotados por Soteldo e Reinaldo e deixaram o Grêmio um ponto atrás do próprio Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento com 15 pontos.

O Leão, inclusive, pode acabar a rodada na zona da degola, caso o Corinthians, que tem a mesma pontuação do time baiano, empate ou vença o Bahia em partida a ser disputada ainda nesse domingo, às 16h. Além de complicar a vida do Vitória, que chegou a sua terceira derrota seguida na competição, o resultado ampliou um longo tabu negativo para o Rubro-Negro. O último triunfo vermelho e preto contra os tricolores gaúchos aconteceu há oito anos, em 2016. Desde então, os dois clubes se enfrentaram em oito jogos, com seis triunfos do Grêmio e dois empates.

Na sequência do campeonato, o Vitória volta ao Barradão para encerrar o primeiro turno diante do Flamengo na próxima quarta-feira (24), às 20h. O Grêmio, por sua vez, fecha a primeira parte do campeonato contra o Corinthians, na Neo Química Arena, na próxima quinta-feira (21), às 20h.

O jogo

O Vitória já entrou em campo com uma baixa: o atacante Osvaldo, que sentiu um incômodo no joelho no último treino antes do jogo, ficou fora por precaução do departamento médico. Um motivo a mais para o Leão ir à campo com apenas dois atacantes: Janderson e Alerrandro. De início, porém, o Leão sofreu para fazer a bola chegar para esses jogadores, já que o Grêmio pressionou alto a saída de bola.

Com a marcação no campo de ataque, aos poucos, o Grêmio começou a dominar a posse de bola e as jogadas ofensivas. Na sua estratégia, o Leão fechava bem os espaços, interceptando passes pelo meio e contendo os ataques pelas pontas. Até quando, em lançamento, o tricolor gaúcho encontrava bons passes, a defesa do Rubro-Negro era rápida na recuperação com uma linha de cinco jogadores.

A primeira chance clara de gol só foi sair aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Carballo saiu na cara do gol após boa troca de passes. O meia bateu forte, mas Lucas Arcanjo fez boa defesa, cedendo o escanteio. Na cobrança, a bola foi rebatida e saía pela linha de fundo quando Kannemann dividiu com Arcanjo, que protegia a bola, e caiu na área.

O árbitro assinalou pênalti, mesmo com o zagueiro forçando o contato. Após cinco minutos de análise, no entanto, o VAR anulou o pênalti marcado em campo. O jogo ficou amarrado após a polêmica do pênalti e, apesar da marcação mais efetiva, o Vitória sofreu para criar.

Aos 38 minutos, de tanto insistir, o Grêmio conseguiu ter a segunda chance clara da partida. Soteldo fez grande jogada pela esquerda, passou por Wagner Leonardo e cruzou, na medida, para Edenilson, que estava livre, cabecear para fora. Dez minutos depois, aos 48 minutos, Pavon fez boa jogada pelo outro lado, na direita do ataque dos gaúchos, e bateu cruzado, mas Lucas Arcanjo fez boa defesa.

Essa foi a última chance clara do primeiro tempo. Na volta para a segunda etapa, o Leão mudou a postura em campo, subindo a marcação para sufocar a saída do Grêmio. A estratégia funcionou bem nos primeiros minutos e criou dificuldades para os donos da casa. Ainda assim, o Leão seguiu sofrendo para transformar as roubadas de bola em ataques de perigo.

Sem conseguir criar no lado ofensivo do campo, as duas equipes protagonizaram uma partida fria nos primeiros 15 minutos de jogo. Tanto é que Marchesin e Lucas Arcanjo, praticamente, não precisaram trabalhar. Aos 17 minutos do segundo tempo, porém, quando o técnico Renato Gaúcho preparava alterações, o Grêmio conseguiu abrir o placar.

O time gaúcho chegou ao gol através de um contra-ataque, com troca de passes rápidas para chegar na área do Leão. Apesar de Wagner Leonardo ter conseguido afastar a bola parcialmente em uma primeira investida, ela sobrou no lado direito do ataque gremista.

De lá, Pavon cruzou a bola, que atravessou toda a área até para Soteldo. O atacante dominou na área, tentou drible para o meio e contou com a sorte em uma dividida com a zaga para ver a bola sobrar quase na marca do pênalti. O venezuelano não desperdiçou, batendo forte no canto direito, sem chances para Arcanjo.

Depois disso, a partida voltou a estar como antes, mas com mais nervosismo para o time baiano que, apesar de muitas mudanças de Carpini, não conseguia atacar. O Grêmio, por sua vez, diminuiu as investidas contra o gol de Lucas Arcanjo e subia em chances pontuais, quando uma oportunidade surgia a partir do avanço do Vitória no campo.

O Grêmio passou toda a metade final do segundo tempo segurando o resultado, sem sofrer riscos. No final, entretanto, o time gaúcho ainda conseguiu ampliar. Arezo, centroavante que estreou na partida, fez bela jogada e acabou derrubado por Reynaldo dentro da área aos 49 minutos. Um minuto depois, Reinaldo, lateral esquerdo do time mandante, fez bela cobrança para fechar a conta em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 2 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro - (18º rodada)

Grêmio: Marchesin, João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann (Geromel), Reinaldo; Nathan (Pepê), Carballo (Gustavo Nunes), Villasanti, Edenilson (Dodi); Pavon (Arezo) e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Willean Lepo, Reynaldo, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi (Ryller) Matheusinho (Daniel Jr.); Janderson (Luis Miguel) e Alerrandro (Lawan). Técnico: Thiago Carpini.

Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul.

Gols: Soteldo, aos 17 minutos do segundo tempo, e Reinaldo, aos 50 minutos da segunda etapa.

Cartão amarelo: Lucas Arcanjo, Léo Naldi, Willian Oliveira, Janderson, Lucas Esteves, Reynaldo e Lawan pelo Vitória; Carballo pelo Grêmio;