ANTES DA JANELA ABRIR

Após apresentar novo reforço, Ítalo Rodrigues explica movimentação do Vitória no mercado

O dirigente não confirmou se novos atletas vão chegar ao Barradão antes da abertura da janela

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 17:29

O diretor de futebol Ítalo Rodrigues falou sobre chegadas e saídas do Vitória no mercado Crédito: Reprodução/TV Vitória

Após a apresentação do volante Ricardo Ryller como primeiro reforço para a segunda janela de transferências, o diretor de futebol Ítalo Rodrigues respondeu perguntas a movimentação do Vitória no mercado, além de comentar sobre possíveis saídas de jogadores e sobre o planejamento do clube. Apesar da confirmação de Ryller, o dirigente não confirmou se novos atletas podem chegar ao Barradão antes da abertura da janela.

"O objetivo é fazer um campeonato competitivo, consistente e trazer atletas que efetivamente possam ajudar assim como os qu estão aqui e estão nos ajudando. A expectativa do torcedor é normal. Em fevereiro se fechou a janela com expectativa altíssima, todo mundo feliz e depois que a gente não começou o campeonato bem, a expectativa se frustrou até a gente ganhar [o Campeonato Baiano]. Não deveria, mas infelizmente ele [o futebol] é feito dessa gangorra de resultados", explicou.

"A gente visa fazer uma janela forte, independente de quantidade de peças, de atletas que efetivamente venham para somar tendo em vista - inclusive - que com a troca de treinador, a gente muda um pouco do perfil de nosso jogo", complementou.

Sobre o perfil de atletas que devem chegar ao Barradão, Ítalo Rodrigues explicou que os novos reforços precisam seguir as características que o técnico Thiago Carpini tem maior afinidade. Segundo o dirigente, jogadores que se adequem ao estilo com mais posse de bola. "A gente precisa manter a questão da competitividade, da força, da intensidade, mas atletas com essa característica técnica", explicou. Entre as posições que devem ser reforçadas, a busca por um zagueiro construtor foi confirmada.

O diretor foi perguntado sobre a situação de dois jogadores que tiveram seus nomes envolvidos em rumores de saída do clube, mas se esquivou da pergunta, respondendo apenas sobre a disponibilidade de ambos os atletas. "Quanto ao Dudu, ele voltou a sentir uma lesão no colateral medial, foi para tratamento e pegou uma virose que atrapalhou bastante a volta dele. A notícia que a gente tem é que ele termine a transição dele nesta terça-feira (2) e esteja treinando normalmente. Do [Léo] Gamalho não tem o que falar, ele está com o grupo treinando normalmente", disse.

Em relação a saída de jogadores, Ítalo negou que exista alguma proposta concreta pelo atacante Iury Castilho, mas adiantou que a situação de Matheus Gonçalves está bem encaminhada para uma saída. Já as chegadas de atletas ao Vitória passa pela necessidade de reforçar o elenco da equipe que está a um ponto do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Um dos responsáveis pelo planejamento do plantel, o dirigente discordou sobre ter errado na montagem do elenco.