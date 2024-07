NOVO REFORÇO

Volante Ricardo Ryller é apresentado oficialmente como jogador do Vitória

A estreia do jogador só pode acontecer após a abertura da janela de transferências

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 16:14

Ricardo Ryller foi apresentado como novo reforço do Vitória Crédito: Reprodução/TV Vitória

A próxima janela de transferências começa só no próximo dia 10 de julho, mas o Vitória já está se movimentando no mercado para garantir reforços à equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini. Nesta segunda-feira (1º), o clube apresentou oficialmente o volante Ricardo Ryller no Barradão. Com o contrato assinado, o Vitória será a terceira equipe brasileira na carreira do jogador.

O último time do jogador antes de chegar ao Vitória foi o Al-Fayha, da Arábia Saudita. Na equipe, o volante se sagrou campeão da Copa do Rei Saudita na temporada 21/22. Com a camisa dos sauditas, Ricardo Ryller entrou em campo 79 vezes, marcando três gols e realizando quatro assistências. De acordo com Ryller, a motivação para voltar ao Brasil aconteceu por ter gostado do projeto oferecido pelo Leão. "Quando eu voltei de férias da Arábia Saudita recebeu o convite para estar nesse projeto e me agradou muito. Fiquei muito feliz e honrado de receber esse convite e de estar aqui", disse

Ricardo Ryller é o 25º reforço do Vitória para a temporada. O jogador vai precisar disputar posição com outros seis atletas para figurar entre os titulares do Leão. Além de Ryller, o técnico Thiago Carpini conta com Caio Vinícius, Dudu, Léo Naldi, Luan Santos, Rodrigo Andrade e Willian Oliveira. Sobre a concorrência, o jogador reconheceu a qualidade do elenco e pontuou que a disputa vai ser importante para a equipe. "Conheço quase todos, são ótimos jogadores e eu estou aqui para agregar mais ainda, elevar o nível do grupo. Com certeza será uma disputa saudável e quem só tem a ganhar com isso é o Vitória", afirmou.

"Jogo de primeiro ou segundo volante, mas o que o treinador quiser, eu vou me adaptar ao jogo. Tenho uma característica muito boa do passe, da chegada na frente da área finalizando e isso vai depender muito do esquema tático, do treinador me adaptar a alguma função e estar pronto para ajudar o Vitória na Série A", explicou o jogador sobre as funções que costuma ocupar dentro de campo.

REFORÇO RUBRO-NEGRO! ?⚫️?



O volante Ricardo Ryller, de 30 anos, é o novo reforço do Leão para a temporada de 2024 com contrato até o fim do ano.

O atleta estará a disposição assim que a janela de transferência abrir. Que seja um ano de VITÓRIA! #PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/Q6LQ63Tyx0 — EC Vitória (@ECVitoria) July 1, 2024

Com o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) na abertura da janela de transferências, o técnico Thiago Carpini deve poder contar com o novo jogador para a partida contra o Botafogo, no Barradão, que acontece no próximo dia 11 de julho. Relacionado ou não, o novo volante do Leão disse já ter condições físicas de ajudar o Vitória no Campeonato Brasileiro, mas alertou que a adaptação pode influenciar. "A gente tem feito um trabalho bem intenso nesses dias até abrir a janela. Eu vou estar disposto sim, talvez não 100% pela questão de adaptação, mas creio que o mais rápido possível estarei dentro de campo para ajudar o Vitória", disse.

Natural de Tangará da Serra (MT), Ricardo Ryller estreou profissionalmente em 2014 com a camisa do Luverdense, quando entrou contra o Atlético-GO na Série B. Além da equipe mato-grossense, o volante de 30 anos também passou três anos vestindo a camisa do Red Bull Bragantino. Fora do Brasil, a trajetória do jogador passou pela Europa e pelo Oriente Médio. Em Portugal, Ricardo disputou 32 partidas pelo Braga entre o elenco principal e a equipe B do clube lusitano.

Veja outros trechos da entrevista de Ryller:

Estrutura do Vitória

"Me surpreendeu bastante. Gostei muito da estrutura do clube. Ontem tive o privilégio de sentir o calor da torcida. Estou muito ansioso para entrar em campo e ajudar o clube a conquistar os objetivos da temporada".

Família baiana

"Isso pesou. A gente têm um sangue baiano correndo nas veias. Meus pais foram bem pequenos para o Mato Grosso. Ficaram muitos parentes aqui, eles até vieram no jogo ontem. É gostoso ter esse apoio, me sinto muito honrado de estar aqui. Sobre o Flávio Tanajura, eu conheci ele na Arábia, sei que ele é ídolo aqui. Conversei com ele antes de vir para cá".

Ambiente