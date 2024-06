PAREDÃO RENOVADO

Vitória anuncia renovação do goleiro Lucas Arcanjo até 2027

Goleiro do Leão completou 150 jogos com a camisa do rubro negro baiano

Antes de entrar em campo contra o Athletico-PR, neste domingo (30), o Vitória anunciou a renovação do goleiro Lucas Arcanjo até 2027. Com 150 jogos oficiais completados com a camisa da equipe rubro negra, o jogador vai continuar mostrando suas defesas para os torcedores do Leão. Titular das metas do Vitória, Lucas Arcanjo foi campeão do Campeonato Brasileiro Série B em 2023 e do Campeonato Baiano deste ano.