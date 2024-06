MÊS DO ORGULHO

Ações em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIAPN+ marcam partida do Vitória neste domingo (30)

O clube vai alterar as cores das bandeirinhas de escanteio do Barradão e terá braçadeira de capitão em alusão à causa; torcedores também organizam festa no estacionamento

Publicado em 28 de junho de 2024 às 17:43

Vitória fará ações especiais em homenagem ao mês do orgulho neste domingo (30) Crédito: Reprodução/Instagram

Em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado nesta sexta-feira (28), a partida deste fim de semana entre Vitória e Athletico-PR, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai contar com ações especiais antes e durante o jogo, realizadas pelo Vitória e pelos torcedores do clube.

No confronto, o capitão da equipe baiana entrará em campo com uma braçadeira exclusiva que conterá as cores do arco-íris em alusão à causa. Além disso, as bandeirinhas de escanteio do estádio do Barradão também serão alteradas e contarão com o mesmo design.

A iniciativa foi planejada em conjunto com a Fatal Model. Patrocinadora oficial do clube desde o início do ano passado, a empresa ainda contemplará doze integrantes da Orgulho ECV, a torcida LGBTQIAPN+ do Esporte Clube Vitória, com ingressos para a partida deste domingo (30). Alguns deles terão, inclusive, a oportunidade de participar de ativações que o rubro-negro promove com torcedores em campo no intervalo dos jogos.

“Estamos muito contentes em realizar mais uma ação com o Vitória, especialmente em alusão a esta data, que é tão importante para nós, pois alerta a sociedade para um tema que precisa ser debatido. O respeito às diferenças e ao poder de escolha de cada indivíduo é algo inegociável. Nossa presença no esporte e a relação com o clube é pautada nos valores de respeito e igualdade, algo que se traduz em mais uma iniciativa que promovemos”, afirma Nina Sag, porta-voz da Fatal Model.

Festa no estacionamento

Antes da bola rolar, o torcedor do Leão vai contar com o Paredão da Diversidade para festejar no estacionamento do Barradão. O evento tem como objetivo reunir membros da torcida e simpatizantes em comemoração ao Junho da Diversidade, mês importante para a promoção das pautas LGBTQIAPN+.

Em todos os jogos do Vitória, o estacionamento é tradicionalmente ocupado por diversos carros de som e churrascos. A partir dessa vivência, a diretoria da Orgulho Rubro Negro idealizou o Paredão do Orgulho, com a identidade da torcida e músicas da comunidade LGBTQIAPN+. Além disso, farão um churrasco comemorativo para celebrar o mês do orgulho.

A Orgulho Rubro-Negro foi fundada em 2019 e conta com aproximadamente 300 membros cadastrados que sempre se reúnem para participar dos jogos no Barradão. O atual presidente Roberto Júnior comentou sobre a iniciativa da torcida organizada.

“É uma emoção muito grande participar de forma coletiva, em um dos espaços mais tradicionais da torcida do Vitória. O estacionamento é um lugar onde muitas pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, que são torcedores do leão se encontram antes dos jogos para celebrar e depois descer pro estádio. Vai ser muito bom poder colorir o estacionamento e mostrar que o Vitória é de todos e para todos”, disse.