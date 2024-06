VITÓRIA

Após 1ª vitória fora de casa, Janderson comemora gol marcado: 'Estava precisando muito'

Com o gol do atacante rubro negro, o Leão saiu novamente da zona de rebaixamento

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de junho de 2024 às 21:33

Janderson foi o autor do único gol do Vitória contra o Fluminense Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Se o torcedor do Vitória ficou apreensivo após ver o time perder para o Red Bull Bragantino e ter a sua sequência positiva quebrada, o sentimento de felicidade com a comemoração de mais três pontos somados veio dos pés de um atacante que estava ausente dos últimos jogos. Afastado dos gramados por uma lesão, foi Janderson quem marcou o gol contra o Fluminense que tirou o Leão da zona de rebaixamento.

“Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por me abençoar com esse gol que estava precisando muito. Eu estava com uma lesão no tendão, voltei hoje para a minha terra e fui abençoado com esse gol. Feliz demais", disse o jogador após o fim da partida, com um sorriso no rosto.

Além da vitória, o gol marcado pelo carioca foi marcado por um cenário de momentos inéditos no ano. Este foi o primeiro gol do atacante vestindo a camisa do Vitória. Porém, a situação é ainda mais especial por acontecer no estado de nascimento do atleta, que é natural de São João de Meriti - município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini vence pela primeira vez no Campeonato Brasileiro.

Agora, a atenção da equipe baiana se volta para o próximo embate, que acontece neste domingo (30) contra a equipe do Athletico-PR. De volta ao Barradão, a expectativa é de que o Leão mantenha o desempenho das últimas partidas frente à sua torcida. Sobre o confronto, Janderson destacou que o Vitória precisa "manter os pés no chão".