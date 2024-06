CAPITÃO CONTINUA

Vitória anuncia renovação do capitão Wagner Leonardo até 2028

Extensão do contrato foi divulgada durante entrevista coletiva realizada no Barradão

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 12:28

Vitória anunciou renovação de Wagner Leonardo até 2028 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Peça fundamental da campanha que terminou com o título da Série B em 2023, o zagueiro Wagner Leonardo teve o contrato com o Vitória renovado até 2028. A extensão do contrato foi divulgada durante entrevista coletiva realizada no Barradão, na manhã desta quarta-feira (26). A multa do zagueiro para clubes brasileiros agora é de R$ 350 milhões. Já para equipes internacionais é de R$ 588 milhões.

É DO LEÃO ATÉ 2028!!! ?⚫️?



O nosso capitão e pitbull da zaga, Wagner Leonardo, teve seu contrato renovado com o rubro-negro até 2028.

Que sejam anos de VITÓRIA e muitas conquistas. VAMOS JUNTOS!



?️: Vinicius Oliveira/ECVitória#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/nu54GNnBeG — EC Vitória (@ECVitoria) June 26, 2024

“Muito feliz de estar renovando o contrato, meu filho está completando um ano amanhã. Estou muito feliz pelo recebimento na cidade, no clube, pela identificação. Nada mais justo que estender esse vínculo e continuar fazendo história. O que foi crucial [para renovar] foi o bom convívio e sempre por onde eu passei eu saí pela porta da frente. Se um dia eu tiver que sair, que seja assim. Minha multa baixa incomodava o clube e, por entender isso, eu decidi renovar e dar ao clube a chance de negociar melhor. Se um dia eu sair, tem que ser benéfico para todos. Eu quero sair pela porta da frente”, disse o zagueiro.

“Mais do que responsabilidade, eu me sinto privilegiado por vestir essa camisa e disputar a Série A. Era um sonho de criança e eu sempre me inspirei em atletas que conseguiram construir histórias em grandes clubes. Fico muito feliz e espero continuar desfrutando de momentos especiais aqui", continuou.

Sobre a decisão, Wagner revelou que o acordo foi feito rapidamente. O zagueiro também pontuou sobre o momento da equipe no Campeonato Brasileiro, deixando claro que é preciso se concentrar na partida contra o Fluminense. “O Vitória se tornou a minha casa, Salvador se tornou a minha casa. Chegamos a um acordo muito rápido e estou muito feliz aqui. Nosso campeonato é jogo a jogo, não podemos pensar lá na frente se amanhã temos uma partida. Amanhã é nossa final de Copa do Mundo e vamos buscar a vitória. Cada jogo tem que constar uma evolução. Nosso time está mais organizado”, disse.

“Eu tenho um relacionamento muito forte com a minha família e uma das coisas que a gente coloca dentro da nossa casa é sempre ter as portas abertas e nunca forçar. Acredito que as coisas agem naturalmente quando tem que acontecer. Se o clube não estava satisfeito com o valor da multa e me ofereceu uma renovação, não tem porque não renovar. Aconteceu de forma natural”, explicou sobre a renovação.

FECHADO COM O LEÃO! ?⚫️?



AGORA É OFICIAL! O zagueiro rubro-negro fica no Vitória até 2028. Vamos juntos buscar muito mais! #PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/l8LJGW3MiD — EC Vitória (@ECVitoria) June 26, 2024

A partida contra o Internacional marcou um momento inusitado para o torcedor do Leão. Com o pênalti marcado no fim da partida, quem se dirigiu para a cobrança foi o zagueiro da equipe. Até então, Wagner Leonardo não havia sobrados pênaltis durante os jogos do Vitória. “Eu acredito sempre em você estar preparado. Eu treino pênaltis diariamente e quase todo treino peço pra bater. Na maioria das vezes que acontecem pênaltis no segundo tempo, os jogadores de ataque não estão mais na partida. Eu vi a oportunidade de colocar em prática o que é treinado”, explicou.

Sobre o ambiente da equipe nas últimas semanas, o capitão do Vitória fez questão de falar que as notícias sobre o que vem acontecendo no vestiário incomodam os jogadores. “É muito complicado esse assunto porque quando os resultados não vem tem muita notícia errada e isso atrapalha nosso ambiente, que nunca mudou e sempre foi de trabalhadores e pessoas que querem botar o Vitória no melhor lugar possível. O ambiente foi firme na antiga comissão e continua assim", esclareceu.