DE SAÍDA

Luiz Adriano é afastado do Vitória; clube busca rescisão amigável

De acordo com o site ge, a decisão foi tomada pelo presidente Fábio Mota

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 19:47

Luiz Adriano pode estar de saída do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de ser titular contra o Red Bull Bragantino, o centroavante Luiz Adriano não deve voltar mais a vestir a camisa do Vitória. Segundo o site ge, o atacante de 37 anos foi liberado pelo presidente Fábio Mota para voltar para casa, enquanto acontecem as negociações para a rescisão do contrato do jogador.

Ainda de acordo com o ge, a decisão foi tomada pelo presidente e encaminhada para o diretor de futebol Ítalo Rodrigues conduzir as negociações e resolver as questões burocráticas com o atleta. A intenção do Vitória é conseguir um acordo amigável com o atacante.

Com a rescisão assinada, o novo destino de Luiz Adriano não poderá ser em um dos outros 19 clubes da Série A, já que o jogador realizou sete partidas no Campeonato Brasileiro com a camisa do Leão. Agora, o atacante terá que se transferir para fora do país ou com equipes da Série B para continuar atuando na temporada.