SÉRIE A

Após marcar pelo Vitória, Jean Mota reconhece expectativa criada com contratação: ’Tenho buscado melhorar’

O camisa 10 do Leão só começou apenas duas partidas entre os onze iniciais

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de junho de 2024 às 17:14

Jean Mota foi contratado com expectativa de se tornar titular do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Apesar da sequência positiva do Vitória ter sido interrompida com a derrota para o Red Bull Bragantino, o gol marcado por Jean Mota na última partida pode significar mais um jogador crescendo de rendimento no clube. O camisa 10 foi contratado em definitivo com alta expectativa dos torcedores, mas o meia ainda não conseguiu se estabelecer na equipe. Agora, depois de duas partidas seguidas com participação direta em gols, o jogador celebrou a evolução durante entrevista coletiva.

“É muito importante poder ter mais oportunidades e mostrar o que eu sei para o decorrer do campeonato. Desde que eu cheguei, minhas palavras foram no sentido de ajudar a equipe do Vitória. Independente de ser por cinco ou dez minutos, estou aqui me preparando todos os dias para que eu possa ajudar de alguma forma”, disse.

Antes de chegar ao Vitória, Jean Mota perdeu espaço no Inter Miami e chegou à equipe baiana abaixo fisicamente. Em 2024, o jogador esteve em campo em apenas três partidas oficiais, todas saindo do banco de reservas. Somando os minutos que esteve em campo, o meia teve apenas 42 minutos atuando nesta temporada pela equipe americana. Durante a coletiva, o jogador reconheceu o início difícil no Leão, mas ressaltou que está trabalhando para “virar a chave”.

“Além de ter voltado ao Brasil, um futebol diferente dos Estados Unidos, eu venho de uma lesão grave onde fiquei praticamente dez meses sem jogar o ano passado. O Brasil é diferente, você precisa dar uma resposta rápida e eu não estava 100% fisicamente. Cheguei um pouco abaixo e sabia que precisava melhorar. Havia uma expectativa sobre mim para dar esse resultado. Eu tenho buscado ser melhor”, afirmou.

Agora, Jean diz se sentir melhor fisicamente para ajudar o clube no Campeonato Brasileiro. No entanto, ele lamentou a falta de oportunidades antes do início da Série A. O camisa 10 do Leão já vestiu a camisa do Vitória em 11 jogos na temporada, mas começou como titular em apenas dois deles.

“Eu me sinto bem, a cada dia estou melhorando e eu sei que o ritmo vai vir com os jogos. Tenho entrado um pouco mais e por isso estou melhorando nessa parte, mas tenho buscado dar o meu máximo nos treinamentos para que eu esteja mais preparado. Eu quero ajudar a equipe e estar bem”, disse.

Partida contra o Bragantino

Neste domingo (23), Jean Mota fez a sua primeira aparição como titular do Vitória na Série A. O meia, que já havia marcado nove vezes na competição, também aproveitou o confronto para fazer o seu décimo gol - o primeiro como jogador do Leão. Para o atleta, a emoção de balançar as redes também foi acompanhada por uma conquista na vida pessoal de Jean, que anunciou que será pai mais uma vez.

“Estou muito feliz por ter marcado meu primeiro gol em um jogo difícil onde a gente tinha a proposta de pontuar. Estou em um momento muito bom, nessa semana recebi a notícia que vou ser pai, então saiu no momento certo. Infelizmente o resultado não veio, mas foi muito importante por tudo que eu estava vivendo. Para o decorrer da temporada, dá uma confiança para que eu evolua e entregue à equipe do Vitória”, pontuou.

Mesmo saindo de campo com a derrota, Jean enxerga a entrega da equipe como um ponto positivo que não pode ser deixado de lado pelos jogadores. O sentimento ao fim da partida, no entanto, não deixa de ser negativo, já que o Leão teve chances de sair de campo pontuando.

“Fica aquele sentimento de tristeza pelo jogo que a gente fez, pela forma como a equipe se portou fora de casa, dentro da proposta e dos desfalques que a gente tinha, dos atletas que precisaram ser poupados. Fizemos um bom jogo. Como o Carpini falou, foram mais erros nossos do que mérito do adversário. Assim como nas vitórias, não podemos nos deixar levar, esse resultado já foi e temos uma briga para travar na quinta”, disse.

Depois de uma assistência contra o Atlético-MG e um gol marcado contra o Bragantino, o torcedor do Vitória vê o desempenho do camisa 10 melhorar em relação ao início de sua passagem com a camisa do clube. A disputa pela titularidade não incomoda o jogador, que acredita na competição como um trunfo para a equipe.