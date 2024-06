SÉRIE A

Invicto há quatro jogos, Vitória visita Red Bull Bragantino para confirmar boa fase no Brasileirão

Jogo da 11ª rodada está marcado para este domingo (23), às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de junho de 2024 às 05:00

Vitória deve ter mudanças na equipe titular que enfrenta o RB Bragantino Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de amargar 11 jogos sem conseguir ganhar, o Vitória vive um novo rumo após a chegada do técnico Thiago Carpini. Dos últimos 12 pontos disputados, o Leão somou nove. Os últimos três vieram após o rubro-negro superar o Atlético-MG no Barradão e, enfim, sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. No entanto, a comemoração - nas palavras do próprio treinador - vai ter que ser equilibrada, já que o próximo compromisso será neste domingo (23), quando o Leão enfrenta o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 11ª rodada da competição.

Apesar da sequência de quatro partidas sem perder - com dois empates e duas vitórias -, Carpini adiantou que, no próximo duelo, a equipe vermelha e preta não terá um desempenho semelhante ao apresentado nos últimos jogos. De acordo com o comandante, os desfalques e o desgaste físico dos atletas vão forçar mudanças no time.

“Estamos indo para o quinto jogo em sequência. Estamos tentando dar oportunidade a outros atletas, mas fico muito seguro pelo compromisso deles, pela vontade de competir. Quando você muda duas ou três peças, perde um pouco do padrão. Vamos enfrentar dificuldades no domingo e vamos precisar ter um pouco de paciência. Não vai ser uma das nossas melhores apresentações”, alertou.

Para encarar o Bragantino, o Vitória viajou na sexta-feira e terá apenas uma sessão de treino antes do jogo. Entre as ausências confirmadas, estão os zagueiros Bruno Uvini e Camutanga - que sentiu dores no joelho durante o aquecimento da última partida -, o volante Dudu e os atacantes Iury Castilho, Everaldo e Janderson. Além deles, Caio Vinícius tomou o terceiro cartão amarelo e está fora. O centroavante Alerrandro também não pode ser relacionado, por ser atleta emprestado pelo clube adversário.

A novidade fica por conta do lateral direito Willean Lepo, de volta após cumprir suspensão contra o Galo. No entanto, o jogador deve voltar à titularidade do time em outra posição, já que Carpini comentou que não se sente confortável em atuar com dois zagueiros canhotos por 90 minutos. Assim, dentre as opções disponíveis no elenco atual, Lepo deve ser o escolhido para “quebrar o galho” do treinador.

O lateral já atuou na posição quando vestia a camisa do Novorizontino. Na Série B de 2023, Lepo iniciou a partida contra o Sport, pela terceira rodada da competição, atuando como zagueiro pela direita ao lado de Ligger e César Martins. A partida terminou em 0x0. Já em 2024, o jogador cumpriu o mesmo papel na linha de cinco do Novorizontino contra o Palmeiras, na primeira rodada do Campeonato Paulista.

Além da mudança na dupla de zaga, o torcedor do Leão pode esperar mais trocas. Matheuzinho, Osvaldo e Luan Santos devem ser preservados pelo comandante do Leão. Em seus lugares, Carpini pode promover a volta de Rodrigo Andrade à equipe titular, além de colocar Jean Mota e Culebra.

O adversário

Tendo figurado no G4 do Campeonato Brasileiro nas primeiras rodadas, o Red Bull Bragantino viveu altos e baixos nos últimos cinco jogos na competição. No período, foram três derrotas e duas vitórias para o Massa Bruta. Para enfrentar o rubro-negro baiano, os comandados de Pedro Caixinha chegam após revés para o Palmeiras.

Entre as novidades da equipe de Bragança Paulista, o próprio técnico será um reforço. O português ficou de fora do encontro com o atual campeão brasileiro por ter sido expulso contra o Juventude.