BRASILEIRÃO

RB Bragantino x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de vencer duas partidas em sequência no Barradão e, enfim, sair da zona de rebaixamento, o Vitória viaja à Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino, neste domingo (23), no estádio Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 11ª rodada da competição. Enquanto o Vitória vai entrar em campo na 15ª colocação, o adversário é o 8º colocado do Brasileirão, com 15 pontos conquistados em 10 partidas. Confira informações sobre a partida.