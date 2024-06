SÉRIE A

Em noite de eficiência, Vitória vence Atlético-MG no Barradão e sai do Z-4

Os gols do Leão foram marcados por Matheuzinho, Willian Oliveira (duas vezes) e Culebra; Scarpa e Palacios marcaram para os mineiros

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de junho de 2024 às 20:28

Willian Oliveira chegou aos cinco gols marcados no Campeonato Brasileiro Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Depois de superar o Internacional na última rodada, o Vitória fez valer o mando de campo e venceu o Atlético-MG dentro do Barradão. Para o delírio dos torcedores rubro negros que foram ao estádio, coube a Matheuzinho, Willian Oliveira (duas vezes) e Culebra a tarefa de balançarem as redes do Galo para conquistar a segunda vitória no Campeonato Brasileiro e sair do Z-4. Gustavo Scarpa e Palacios marcaram para os visitantes.

Com a vitória por 4x2, a equipe rubro negra chega aos nove pontos na competição, empatado em pontuação com o Criciúma, que possui dois jogos a menos. Atualmente ocupando a 15ª posição, o Vitória agora vai fazer as malas para enfrentar o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid. O jogo, válido pela 11ª rodada, acontece neste domingo (23), às 18h30.

Goleada do Leão

Em relação à vitória contra o Internacional, o técnico Thiago Carpini foi obrigado a realizar duas alterações contra o Atlético-MG, que foi ao Barradão com sete desfalques no elenco. Na lateral direita do Leão, Raúl Cáceres começou entre os titulares pela suspensão de Willean Lepo com o terceiro cartão amarelo. Já Caio Vinícius entrou no lugar de Camutanga na zaga. O camisa 13 do Vitória sentiu o joelho durante o aquecimento e foi vetado da partida.

Com o apito inicial, a saída de bola foi dos donos da casa, que construíram rapidamente a primeira chance do jogo. Após boa tabela pelo lado direito do campo, Luan Santos teve a finalização interceptada com 33 segundos de jogo. Dois minutos depois, foi a vez de Matheuzinho receber passe de Osvaldo e chutar para fora. No entanto, apesar do Vitória pressionar os visitantes, foi o Atlético-MG quem balançou as redes primeiro, mesmo com o lance sendo invalidado por impedimento. Na saída de bola com Wagner Leonardo, o zagueiro deu mole e teve a bola roubada por Scarpa. Como Cadu estava à frente, o gol do Galo não valeu.

Se o erro do capitão do time poderia abalar o Leão, a resposta da equipe para o vacilo do zagueiro aconteceu logo em seguida, quando o Vitória construiu jogada pela direita com Raúl Cáceres, que cruzou para Matheuzinho ajeitar com a perna esquerda e colocar com efeito no fundo das redes de Everson: 1x0 Vitória.

Mesmo saindo atrás no placar, o Galo persistiu e viu Pedrinho ser derrubado dentro da área por Osvaldo. O lance seguiu por três minutos até Marcelo de Lima Henrique ser chamado para revisão de lance no vídeo. Após a análise do lance, o árbitro decidiu pela marcação do pênalti para os mineiros. Na cobrança, Gustavo Scarpa encheu o pé para vencer o goleiro Lucas Arcanjo: 1x1.

Mais recuado, o Atlético-MG viu o Vitória construir as jogadas com velocidade pelos lados. Nessa fase do jogo, o time de Carpini tentou chegar ao gol rival com poucos toques em um jogo mais vertical. Quando os laterais não subiam para apoiar o ataque, a estratégia era inverter o campo para um dos pontas da equipe. O Galo cresceu na partida quando passou a ter a posse e diminuiu o ritmo dos donos da casa.

Com mais liberdade para construir, os mineiros perceberam o Vitória abaixar as linhas e conseguiram chegar ao ataque com perigo em mais de uma oportunidade. Seja explorando o entrelinhas do Leão ou achando os pontas através de lançamentos nas costas dos laterais, os visitantes viram - por três vezes - Lucas Arcanjo impedir uma virada.

Apesar de ser obrigado a recuar pelo adversário, o Vitória continuou com a mesma estratégia. Aproveitando a fragilidade do lado esquerdo do Galo, Raúl Cáceres recebeu lançamento em profundidade de Caio Vinícius e cruzou rasteiro para o meio da área. Quem apareceu para completar - de bico - foi Willian Oliveira, que botou a bola no fundo do gol para botar o Leão à frente novamente. Quarto gol do volante na Série A.

Sem mudanças, as duas equipes voltaram do intervalo com os mesmos 22 jogadores. Volante de origem, o argentino Battaglia começou a atuar mais avançado, tendo liberdade para compor o meio campo do Galo quando o time tinha a posse da bola. A mudança na movimentação do jogador desencadeou uma melhora coletiva na equipe mineira, que passou a atuar mais próximo do visto em outras rodadas.

Na segunda etapa, a estratégia dos dois times ficou ainda mais evidente. Enquanto o Galo forçava o Vitória dentro de seu próprio campo, o Vitória se compactava durante a fase defensiva e esperava para aproveitar a transição ofensiva com a velocidade dos pontas. Após 20 minutos de puro domínio do Atlético-MG, a equipe de Carpini conseguiu voltar ao campo de ataque. Na linha de fundo, Matheuzinho ajeitou para a perna esquerda e colocou na área. Mais uma vez, a bola sobrou para Willian Oliveira - sem marcação - vencer novamente Everson: 3x1

Após o terceiro gol, a equipe de Gabriel Milito se lançou ao ataque para tentar voltar à partida. Observando o Vitória conseguir aproveitar melhor os espaços deixados pelos mineiros, Carpini colocou Fábio Soares - estreante da noite - Jean Mota e Culebra. As substituições fizeram efeito rapidamente com os três participando do quarto gol do Leão. No lance, Fábio achou o camisa 10 do Leão entre dois jogadores do Galo. Sem dominar, Jean Mota tocou de primeira para Culebra completar para o fundo das redes: 4x1

O quarto gol do Vitória deixou o jogo mais morno, que só foi ganhar uma nova emoção quando o Atlético voltou a trazer perigo às traves de Lucas Arcanjo. Aos 42 minutos do segundo tempo, Gustavo Scarpa recebeu dentro da área e finalizou forte. Após Lucas Arcanjo espalmar, Palacios aproveitou e bateu forte para fazer o segundo gol do Galo.

FICHA TÉCNICA

Vitória 4 X 2 Atlético-MG - 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres (Pablo), Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos (Fábio Soares), Léo Naldi (Rodrigo Andrade) e Willian Oliveira; Matheuzinho (Jean Mota), Osvaldo (Culebra) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Atlético-MG: Everson, Saravia, Bruno Fuchs, Battaglia e Rômulo (Alan Kardec); Scarpa, Zaracho, Igor Gomes e Alisson (Palacios); Pedrinho (Robert Santos) e Cadu (Isaac). Técnico: Gabriel Milito.

Gols: Matheuzinho aos 7, Gustavo Scarpa, aos 13, e Willian Oliveira aos 43 do primeiro tempo; Willian Oliveira aos 20, Culebra, aos 30, e Palacios aos 42 do segundo tempo

Local: Barradão

Cartão amarelo: Caio Vinícius e Luan Santos (Vitória); Rômulo e Igor Gomes (Atlético-MG)

Público: 15.044 pagantes

Renda: R$ 327.163,00