SÉRIE A

Lucas Esteves destaca sequência como titular no Vitória e admite: ‘Só preciso fazer gol’

O lateral de 23 anos também comentou sobre a disputa de posição com PK

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de junho de 2024 às 18:14

Lucas Esteves vive sequência como titular no Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Quando Lucas Esteves chegou ao Vitória, a expectativa era de que o jovem lateral disputasse posição com Patric Calmon. Hoje, após três jogos seguidos como titular, o jogador vive a expectativa de continuar a sequência entre os onze iniciais e se estabelecer na posição. Em entrevista coletiva, o atleta de 23 anos avaliou a recorrência na titularidade do Leão.

“É muito bom quando você tem sequência, porque você pode melhorar um pouco mais a cada jogo. Fico muito feliz por isso e pelo desempenho dos outros jogadores. Inclusive, o PK entrou bem, ajudou a equipe a garantir os três pontos no último jogo, isso é muito importante para nós. Mostra que o elenco está unido, junto num só objetivo, conquistar os três pontos e dar o melhor resultado para o Vitória”, disse.

Na vitória por 2x1 contra o Internacional, Lucas Esteves e Patric Calmon chegaram a atuar juntos dentro de campo. Antes titular, PK perdeu a posição após a expulsão contra o Atlético-GO, que o tirou da partida contra o Cuiabá. “Acho que não tem essa questão de diferença [entre Esteves e PK], nós dois somos bons jogadores, estamos aqui pelo objetivo de ajudar o Vitória a ficar numa boa colocação na competição. Tanto eu quanto ele, quem jogar, vai dar a melhor resposta à torcida, boa entrega ao time e vamos em busca de grandes objetivos - completou o lateral.

Nesse período, Esteves aproveitou a oportunidade e evoluiu junto com a equipe, sendo o responsável pela assistência para o gol de Willian Oliveira contra o Juventude. Sobre a evolução, o lateral admitiu que ainda precisa melhorar.

“Em questão de melhora, todos nós jogadores temos que melhorar a cada jogo, isso que procuro fazer, melhorar cada jogo, evoluir e ajudar a equipe da melhor forma. No aspecto ofensivo só preciso fazer gol, é o que eu procuro fazer, ajudar a equipe. Mas se não sair gol com assistência ou fazer um excelente jogo já me ajuda a equipe”, pontuou.

A evolução, no entanto, não acontece apenas pela mudança no comando técnico do time. Segundo Lucas Esteves, a crescente no desempenho já estava acontecendo e Carpini serviu como catalisador.

“Não vou dizer que mudou, eu acho que tem, sim, claro, uma melhora. É sempre bom quando você ganha, mas o ambiente está sempre bom, com confiança entre todos, e claro que uma vitória ajuda muito no decorrer da competição. Sabemos que é uma competição difícil e sabemos que precisamos estar num bom ambiente para conseguir bons resultados”, respondeu.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Lucas Esteves:

Aplausos na saída

“Primeiramente agradeço a Deus por estar em campo nesse momento, fico muito feliz por ser aplaudido. E agradeço a todo torcedor, à nação rubro-negra pelo apoio, foi muito importante para nós. Estou muito feliz, primeira vitória. São três jogos sem perder, jogos que poderíamos ter conquistado a vitória. Não conseguimos, mas ficamos com empates e agora temos a primeira vitória. Agora trabalhar, concentrar para o próximo jogo buscar mais uma vitória”.

Saída contra o Internacional

“Senti um incômodo, normal, todo jogador sente, mas estou pronto para o próximo jogo e espero ajudar da melhor forma possível”.

Mudanças com Carpini

“Até um pouco difícil de falar isso, mas acho que o que mudou foi, não foi só a mudança de treinador, mudou a nossa mentalidade como jogador, de cada um. Sabemos da nossa entrega, que tínhamos que entregar um pouco mais porque é uma competição difícil e não podemos entrar frios ou com falta de respeito com outros adversários. Colocamos na nossa cabeça que tínhamos que ter entrega maior, cobrança individual de cada jogador, e isso que vem dando resultado. Carpini só complementou, deu a nós essa confiança e estão vindo bons resultados”.

Objetivos do Vitória