SÉRIE A

Com gol no final, Vitória desencanta e vence o Internacional no Barradão

Os gols do Leão foram marcados pelo volante Willian Oliveira e pelo zagueiro Wagner Leonardo; Wesley marcou para o Colorado

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de junho de 2024 às 18:11

Wagner Leonardo comemora gol da vitória contra o Internacional Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Foram 77 dias desde que o torcedor do Leão comemorou a última vitória na temporada. 77 dias de empates, derrotas e uma eliminação na Copa do Brasil. Para acabar com a sina dos rubro negros, coube a Willian Oliveira e Wagner Leonardo o papel de devolver o sorriso ao estádio Manoel Barradas contra o Internacional neste domingo (16). O gol dos gaúchos foi marcado por Wesley, ex-jogador do Leão. Antes da bola rolar, o Vitória era a única equipe do Campeonato Brasileiro sem conseguir vencer.

Com o resultado, o Leão chega aos seis pontos e ocupa a 18ª posição da competição, empatado com Fluminense, Vasco e Grêmio. Porém, o saldo de gols inferior aos rivais mantém a equipe no Z-4. Depois de, enfim comemorar, o Vitória agora concentra seus esforços para a partida contra o Atlético-MG, também no Barradão. A bola rola nesta quinta-feira (18), às 18h30.

Desatenção quase puniu

De volta ao Barradão depois de dois compromissos longe de Salvador, o Vitória de Thiago Carpini manteve o esquema com três volantes contra o Internacional. Entre os onze titulares, a única mudança foi a entrada de Léo Naldi no lugar de Caio Vinícius. No entanto, a principal diferença da equipe foi a mudança de comportamento, já que o Leão resolveu ir para cima do Inter logo no início. De forma similar ao segundo tempo do jogo contra o Juventude, o time subiu as linhas e pressionou os visitantes desde a saída de bola.

Antes mesmo do relógio completar 10 minutos, a estratégia montada pelo Leão surtiu efeito. O Vitória esperou com tranquilidade o erro na saída de bola adversária. Aos oito, Alerrandro roubou a bola de Thiago Maia, fez a parede e rolou para Willian Oliveira abrir o marcador com a perna esquerda no canto de Fabrício: 1x0.

Após o gol, o Colorado teve mais espaço para armar o jogo, mas os gaúchos encontraram dificuldades de furar o bloqueio rubro negro. Sem a bola, o Leão variava entre quatro a cinco homens no meio de campo, com Matheuzinho pela faixa direita do campo e o volante Willian Oliveira com liberdade para subir e se juntar à Alerrandro na última linha. O camisa nove, inclusive, balançou novamente as redes do Internacional aos 21 minutos, mas o VAR marcou impedimento no lance.

Além de conseguir desequilibrar a criação de jogadas do Colorado, anulando a construção do jogo e ganhando as segundas bolas, o Vitória mostrou tranquilidade para conseguir se desvencilhar da marcação adversária sem precisar recorrer aos chutões. Com o Leão confortável e o Internacional inquieto, esse foi o cenário que se manteve até o árbitro apitar o fim da primeira etapa. O Colorado até tentou esboçar uma reação, mas esbarrou no último passe e na solidez defensiva dos donos da casa.

Na volta do intervalo, o técnico Thiago Carpini manteve os mesmos onze que começaram o jogo. Já Eduardo Coudet enxergou a superioridade dos baianos na primeira etapa e promoveu três mudanças de cara: Wesley, Bruno Henrique e Bustos. As trocas, no entanto, não impediram o Vitória de iniciar o segundo tempo com duas chances de ampliar o marcador, ambas com Osvaldo.

A postura da equipe vermelha e preta voltou diferente. Ao invés de subir as linhas e pressionar a saída de bola do adversário, o Leão compactou o time e esperou os gaúchos subirem para aproveitar os contra-ataques. Foi justamente nessa estratégia que Osvaldo ainda teve uma terceira grande chance desperdiçada.

Aos 30 minutos, o Internacional percebeu o tempo regulamentar se esgotando e aumentou ainda mais a pressão em cima do Vitória. Porém, nem mesmo a entrada de mais jogadores descansados conseguiu acabar com o fôlego do Leão. Como desde o início do jogo, uma tranquilidade - inédita nas últimas partidas - foi vista por quem esteve no Barradão.

No entanto, toda virtude também pode vir a ser fraqueza. Aos 36 minutos, Matheuzinho deu mole depois de uma cobrança de escanteio e devolveu a bola para o Internacional. Em contra-ataque, o atacante Wesley foi lançado, tirou o goleiro Lucas Arcanjo e completou - com tranquilidade - para o fundo das redes: 1x1. Apesar do Leão tentar reagir ao baque do gol, a equipe de Thiago Carpini só conseguiu uma nova chance depois dos cinco minutos de acréscimo.

No apagar das luzes, Willian Oliveira foi chutado por Lucas Alario dentro da grande área. Depois de revisão de vídeo, a marcação de pênalti aos 51 minutos do segundo tempo foi a última esperança dos torcedores rubro negros enfim comemorarem pela primeira vez na Série A. Na cobrança, o zagueiro Wagner Leonardo chamou a responsabilidade e colocou a bola no centro do gol, o suficiente para garantir a alegria no Barradão em um final de partida apoteótico.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2 X 1 Internacional - 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo, Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Eryc Castillo); Willian Oliveira, Léo Naldi e Luan Santos (Zé Hugo); Matheuzinho (Jean Mota), Osvaldo (Patric Calmon) e Alerrandro (Luiz Adriano). Técnico: Thiago Carpini.

Internacional: Fabrício, Hugo Mallo, Vitão (Bustos), Mercado e Robert Renan; Thiago Maia, Aránguiz (Gabriel Carvalho), Matheus Dias (Bruno Henrique) e Hyoran (Gustavo Prado); Wanderson (Wesley) e Lucas Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Gols: Willian Oliveira, aos 8 minutos do primeiro tempo; Wesley, aos 36 e Wagner Leonardo aos 56 minutos do segundo tempo

Local: Barradão

Cartão amarelo: Willean Lepo e Thiago Carpini (Vitória); Vitão, Matheus Dias e Bruno Henrique (Internacional)

Público: 14.143 pagantes

Renda: R$ 318.407,00