RODOVIÁRIA

Torcedores de Bahia e Vitória brigam e causam tumulto em estação do metrô

Também neste domingo, uma outra ocorrência foi registrada na estação do Bonocô

Uma briga entre torcedores do Bahia e Vitória foi registrada, na tarde deste domingo (16), na Estação Rodoviária de Metrô. De acordo com a CCR Metrô Bahia, responsável pela operação do serviço, os agentes de atendimento e segurança da concessionária atuaram para garantir a segurança dos clientes, após o desentendimento.