Suspeito é morto em confronto com a PM no bairro do Santa Mônica

Drogas, munições e uma arma foram apreendidas

Publicado em 16 de junho de 2024 às 15:42

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu em confronto com a Polícia Militar, no bairro do Santa Mônica, em Salvador. A ação aconteceu na noite de sábado (15). De acordo com a PM, agentes da 37ª Companhia Independente apreenderam uma arma de fogo e drogas na operação.

Ainda segundo a Polícia Militar, o agentes foram acionados para averiguar a informação que homens estariam armados na região. No local, os militares visualizaram vários suspeitos, que com a aproximação dos policiais passaram a realizar disparos de arma de fogo, sendo necessário o revide.

Após os tiros, um homem foi encontrado ferido ao solo, sendo socorrido de imediato para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos.