CRIME

Mulher mata marido, oficial do Exército, em Amaralina, e diz em grupo de WhatsApp: 'Aconteceu uma tragédia'

Casal discutiu após mulher ter encontrado, supostamente, mensagens de outra mulher no celular da vítima

Bruno Wendel

Publicado em 16 de junho de 2024 às 13:22

Crime aconteceu em Amaralina Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante após matar o marido a facadas na noite deste sábado (15), no bairro de Amaralina. A vítima, um oficial do Exército, foi identificada como Jonatas Emanuel Restanis, de 46 anos. Ele já estava morto quando a polícia e a equipe médica chegaram ao Edifício Marselha.

O crime aconteceu no apartamento 303 do prédio, localizado na Rua Visconde de Itaborahy. Moradores disseram que não escutaram nenhum barulho estranho, mas ficaram sabendo do ocorrido após a própria mulher enviar uma mensagem em um grupo de WhatsApp do condomínio. "Ela pedia socorro, dizendo: 'cometi uma tragédia'. Fomos até lá, ela abriu a porta e foi aí que acionamos a polícia", contou o síndico do prédio.

Apesar do comentário geral no local ser de que a esposa cometeu o crime após discutir com o marido por ter encontrado mensagens de uma outra mulher no celular da vítima, o síndico disse desconhecer o motivo do crime. "Só quem pode falar sobre isso é a polícia e o pessoal do Samu. Eu não sei nada disso", declarou.

O crime, segundo uma moradora, aconteceu no quarto do casal. "[O corpo estava] na cama, mas só podia entrar a polícia. Ficamos da porta para fora", disse uma moradora.

Jonotas e a mulher eram moradores antigos do prédio e não tinham filhos. Em nota, a Polícia Militar informou que "homem e uma mulher foram feridos por golpes de arma branca na Rua Visconde de Itaboraí". "A mulher foi socorrida por prepostos do Samu para uma unidade de saúde da região, já o homem não resistiu aos ferimentos", diz a nota.

A PM informou ainda que "os militares isolaram o local e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização da perícia". "As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil", encerrou a nota.