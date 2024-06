RIACHO DE SANTANA

Suspeito de estuprar criança de 10 anos é preso na Bahia

De acordo com a Polícia Civil, à época do crime, o homem foi flagrado despido ao lado da cama da vítima. Com o cumprimento da ordem judicial, ele realizou exames de lesão de praxe e permanece à disposição da Justiça.

O PM teria ameaçado a vítima com uma arma e ordenou que ela entrasse no veículo. Segundo as apurações, o policial, que estava fardado, beijou a jovem e tocou as partes íntimas dela. Na sequência, o homem deixou a adolescente na escola e agendou um encontro para o dia seguinte.