Policial militar é preso em flagrante na Bahia por suspeita de estupro de vulnerável

Nesse momento, o PM teria ameaçado a vítima com uma arma e ordenou que ela entrasse no veículo. Segundo as apurações, o policial, que estava fardado, beijou a jovem e tocou as partes íntimas dela. Na sequência, o homem deixou a adolescente na escola e agendou um encontro para o dia seguinte.