Patrocinadora do Vitória, Fatal Model desiste de comprar naming rights do Barradão

Site de acompanhantes diz que há resistência com nome para o estádio

Publicado em 14 de junho de 2024 às 17:18

Vitória divulgou uma projeção do Barradão após as negociações Crédito: EC Vitória/Reprodução

Depois de apresentar uma proposta para adquirir os naming rigths do Barradão, a Fatal Model, empresa de acompanhantes que é patrocinadora do Leão, emitiu nota nesta sexta-feira (14), informando que não chegou a um acordo com o rubro-negro e encerrou a negociação.

A proposta, apresentada em dezembro do ano passado, após o título da Série B, previa o pagamento de R$ 100 milhões ao Vitória para que o estádio Manoel Barradas passasse a se chamar 'Arena Fatal Motel'. O contrato teria validade de dez anos e foi aprovado pelos sócios do clube em votação no site oficial.

Segundo a Fatal Model, a compra dos naming rights do Barradão não será concretizada pois a empresa entende que existe "resistência por parte da imprensa em mencionar o novo nome". De acordo com o Vitória, o dinheiro seria utilizado para construir a cobertura do Barradão.

Presidente do Vitória, Fábio Mota, anunciou proposta de patrocinador durante entrevista na Toca do Leão Crédito: Marina Silva/CORREIO

Além da proposta de mudança do nome do estádio, a Fatal Model apresentou uma outra oferta na qual teria a sua marca incluída no nome do Esporte Clube Vitória, pelo valor de R$ 200 milhões, mas a possibilidade foi rejeitada pelos sócios.

Confira a nota oficial divulgada pela Fatal Model

A Fatal Model vem a público informar que, após diversas reuniões com o E.C. Vitória, optou por não prosseguir com as negociações para aquisição dos naming rights do Estádio Manoel Barradas, que passaria a se chamar "Arena Fatal Model Barradão" por um período de 10 anos. Agora, a empresa busca esclarecer - especialmente aos torcedores do clube - os motivos que levaram à decisão.

Uma das premissas para estabelecer o contrato de R$ 100 milhões, pelos direitos de uso do nome do Barradão, era garantir que a grande mídia respeitaria e associaria a marca da Fatal Model ao estádio durante o tempo do contrato. Contudo, após diversas tratativas com canais de televisão e internet, vimos grande resistência por parte da imprensa em mencionar o novo nome.

Tal constatação, com a negativa de veículos em citarem o novo nome do estádio, acaba por inviabilizar a execução do projeto, uma vez que afetaria a exposição da marca da Fatal Model, avaliada na proposta inicial.

A Fatal Model respeita, admira e continua a fortalecer o clube nesta e nas próximas temporadas, e já tem apresentado novas alternativas de apoio e compromisso na parceria com o Vitória.

Anunciada no fim do ano passado, a proposta dos naming rights havia sido aprovada por mais de 70% dos torcedores que participaram do processo de votação. A possibilidade de negociação do nome do estádio segue aberta para outros possíveis parceiros que possam ter maior receptividade em relação à citação das marcas pela imprensa e veículos de comunicação em geral.

Os veículos de mídia não têm obrigatoriedade legal de divulgarem nomes de marcas nas programações. Porém, no caso da Fatal Model, não aceitaram expor a marca nem mesmo em moldes de publicidade, ou apenas sob a condição de divulgações após às 23h, em formato de anúncio publicitário. Outras marcas, de outros segmentos, provavelmente terão este respaldo da grande mídia.