SÉRIE A

De volta ao Barradão, Vitória recebe Internacional para se recuperar no Brasileirão

Jogo do Leão vai acontecer no estádio Manoel Barradas, às 16h, neste domingo (16)

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de junho de 2024 às 05:00

Vitória ainda não venceu no Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Única equipe sem ganhar após oito rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vitória terá um novo desafio neste fim de semana para tentar voltar aos trilhos na temporada. Olhando o ‘copo meio cheio’, como citou o técnico Thiago Carpini, o Leão está há dois jogos sem perder na Série A. Fato é que, às 16h deste domingo, o rubro-negro recebe o Internacional em busca do primeiro resultado positivo na competição.

A 9ª rodada do Brasileirão reserva um confronto entre duas equipes com uma rivalidade moderna. Em 2016, ano da queda dos gaúchos à segunda divisão, o imbróglio envolvendo a transferência do zagueiro Victor Ramos deu início a uma desavença entre as torcidas. Na ocasião, o Inter acabou o ano rebaixado com 43 pontos e ocupando a 17ª posição, enquanto o Vitória terminou logo acima, na 16ª colocação, com 45 pontos.

No entanto, a situação ficou ainda pior após duas eliminações do Colorado para o Leão na Copa do Brasil. Em 2018, o Internacional venceu por 2x1 no Beira-Rio e foi derrotado no Barradão por 1x0, o suficiente forçar os pênaltis. Nas cobranças, o goleiro Caíque, atualmente no Grêmio, defendeu duas vezes e levou o time baiano às oitavas de final do torneio. Já em 2021, os palcos foram invertidos. Derrota vermelha e preta por 1x0 em Salvador e vitória por 3x1 em Porto Alegre, coroando a classificação para o rubro-negro, também às oitavas.

Histórico

Vitória e Internacional se enfrentaram 41 vezes na história desde o Campeonato Brasileiro de 1972. Até 1995, foram 23 anos de domínio Colorado no confronto. Somente em 1996 que o Leão conseguiu ganhar a primeira vez dos gaúchos, quando Gil Baiano e Wilson fizeram os gols no 2x1 que mudou os rumos da rivalidade. Considerando apenas as partidas após esse triunfo rubro-negro, foram disputados 30 jogos, com 13 resultados positivos para o Vitória, nove para o rival e oito empates.

Na primeira divisão do Brasileirão, o retrospecto é favorável à equipe do Rio Grande do Sul. O Inter ganhou 14 e empatou 10 dos 35 confrontos entre os dois adversários, enquanto o Leão se deu melhor em 11 ocasiões. Vale destacar que o mais recente encontro pela Série A aconteceu em 2018, quando o Colorado saiu vencedor por 2x1 no Beira-Rio.

Após o empate com o Juventude, o técnico Thiago Carpini enxergou evolução no desempenho do Vitória e projetou o duelo contra o Internacional.

“O jogo começou para nós agora. A estratégia vamos pensar agora, entra o aspecto físico, o desgaste, o que vamos pensar para o adversário. O jogo em casa é outra ideia. Pode ser que a gente tenha um ou dois retornos do departamento médico, jogadores que estão na fase de transição. Então a gente pode ganhar opções para esse jogo que é diferente, que a gente tem que ter mais iniciativa, mas sem perder a postura defensiva. Sofremos com isso contra o Botafogo e o Atlético-GO”, disse.