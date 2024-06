PERDEU ESPAÇO

De saída, relembre a passagem de Mateus Gonçalves pelo Vitória

Saída do atacante foi antecipada pelo técnico Thiago Carpini durante coletiva; Léo Gamalho também deve sair

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de junho de 2024 às 16:29

Mateus Gonçalves está negociando saída do Vitória

Com a janela de julho se aproximando, a movimentação do mercado nos clubes brasileiros passa pela chegada e saída de atletas. No Vitória, o cenário não é diferente. Chegando em 2023 para ocupar a ponta esquerda, o atacante Mateus Gonçalves deve ser mais um jogador a deixar a Toca do Leão. A informação foi antecipada pelo técnico Thiago Carpini durante entrevista coletiva após o jogo contra o Internacional. Em contato com a diretoria do Vitória, o presidente Fábio Mota confirmou que está havendo negociações.

“Eu entendi que, nesse momento, o Mateus não seria de tamanha utilidade. E talvez por não entender e não respeitar o processo, priorizamos o bom ambiente. Isso não abro mão. Não que ele não tenha esses atributos. Mas precisamos tomar algumas decisões. Para que o todo seja preservado. O Mateus não faz parte do grupo do Vitória, está se desligando”, disse o treinador.

Entre altos e baixos, a passagem de Mateus Gonçalves em Salvador começou em junho de 2023, quando o atacante foi apresentado à torcida rubro negra. Na ocasião, o atacante destacou que estava ansioso para estrear com a camisa vermelha e preta, além de elogiar a torcida do Leão. “É o nosso 12º jogador, que vai estar ali nos apoiando, nos empurrando a todo momento para a gente conquistar nosso objetivo, que é o acesso. E colocar o Vitória onde merece, que é na Série A. Ansioso para poder jogar aqui em casa, com nossa torcida”, disse na coletiva de apresentação.

Na campanha que terminou com o título da Série B, Mateus Gonçalves teve contribuição ativa no campeonato realizado pelo clube. Apesar da oscilação ao decorrer da competição, o atacante deu a assistência para o gol de Osvaldo, que abriu o placar contra o Novorizontino na vitória por 2x1, pela 17ª rodada. Também partiu dos pés do ponta o cruzamento para o gol da vitória contra a Chapecoense, marcado por Léo Gamalho.

De vilão a herói

Em 2024, com Osvaldo e Iury Castilho estabelecidos como os pontas do Vitória, além de outros jogadores em boa fase, Mateus perdeu espaço dentro do elenco do Leão. Com a torcida, a relação já não era mais amistosa, até o primeiro clássico disputado contra o Bahia na temporada. Levando a virada para o rival ainda no primeiro tempo, o então técnico do Vitória, Léo Condé, deu um voto de confiança e promoveu a entrada do atacante, que pôs fogo no jogo e criou a jogada para o gol de empate, marcado por Osvaldo.

A atuação foi comemorada pelos torcedores no Barradão, que viram o final daquela partida terminar com uma vitória no clássico. Porém, no Bavi seguinte, válido pela Copa do Nordeste, Mateus Gonçalves se destacou negativamente ao ser expulso dois minutos após entrar em campo. Apesar de postar um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas aos torcedores, a redenção veio no primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano, quando Mateus marcou dois gols contra o Bahia, empatando a partida aos 89 minutos.

De saída do Leão, Mateus Gonçalves deixa o Vitória com 40 partidas disputadas, três gols e cinco assistências. Natural de Belo Horizonte (MG), o jogador de 29 anos conquistou dois títulos pelo rubro negro baiano: Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024.

Artilheiro de fora

Léo Gamalho do Vitória

Outro jogador que está de malas prontas para deixar o Vitória é o atacante Léo Gamalho. Após vencer o Internacional, no último domingo (16), Carpini confirmou a saída do centroavante. Ele argumentou que a "característica de jogo" do atacante não cumprem com o esperado pela comissão técnica.