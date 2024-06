BRASILEIRÃO

Vitória recebe Atlético-MG para ampliar sequência positiva na Série A

Jogo contra a equipe mineira acontece nesta quinta-feira (20), às 18h30, no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de junho de 2024 às 05:00

Léo Naldi deve continuar entre os titulares contra o Atlético-MG Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Se a sequência do Vitória estava negativa, chegando a 11 partidas sem conseguir ganhar, o triunfo sobre o Internacional virou a chave da equipe rubro-negra, que agora acumula três jogos sem perder. Para ampliar o momento positivo, o Leão vai receber o Atlético-MG dentro do Barradão hoje, às 18h30, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A necessidade pela volta da confiança no período de jejum foi pontuada por jogadores e pelo técnico Thiago Carpini em entrevistas. Na ocasião, o comandante afirmou que ganhar traria tranquilidade ao grupo. Agora, após o Vitória enfim conquistar um resultado positivo no Brasileirão, o lateral Lucas Esteves comemorou, mas avisou que será necessário concentração no restante da Série A.

“Embalar não seria a palavra correta, mas lógico que temos confiança em nós, jogadores. Sabemos que temos potencial, competição muito difícil. Mas, se estivermos concentrados, a cada jogo podemos conseguir bons resultados. Competição difícil, então vamos pensar jogo a jogo. Primeiro andar para depois correr”, alertou.

Adversário da vez, o Atlético-MG chega a Salvador para disputar a segunda partida de uma sequência sem descanso. Na última segunda-feira, o Galo foi goleado pelo Palmeiras por 4x0, em casa. Já no domingo, precisa retornar a Belo Horizonte para receber o Fortaleza.

Vale destacar que os atacantes Hulk e Paulinho foram expulsos na partida diante do alviverde paulista e serão desfalques contra o Leão. Além deles, não estarão presentes no duelo no Barradão os jogadores convocados para a disputa da Copa América: Guilherme Arana (Brasil), Eduardo Vargas (Chile) e Alan Franco (Equador).

Quem joga?

Para enfrentar o Galo, o técnico Thiago Carpini vai ter que lidar com novidades e desfalques para montar a equipe titular do Vitória. Advertido com o terceiro amarelo, o lateral Willean Lepo será uma das ausências do Leão. Em seu lugar, o paraguaio Raúl Cáceres deve fazer sua estreia na Série A com a camisa vermelha e preta. “Chegou a vez do Raul ajudar. É um cara que confio muito”, adiantou Carpini.

Na transição, o volante Dudu, o zagueiro Bruno Uvini e o atacante Everaldo continuam fora de ação, além de Léo Gamalho e Mateus Gonçalves, ambos em negociação para saída do clube.

Entre as novidades, o torcedor rubro-negro conta com as voltas de Rodrigo Andrade, Iury Castilho e Daniel Jr, recuperados de lesão. Apesar dos retornos, Carpini pode ter ainda mais problemas para escalar os titulares, já que a sequência trouxe desgaste físico para os atletas, como Osvaldo.

“Se [Osvaldo] for opção de iniciar o jogo durante a semana, é a quarta partida. Daqui a pouco, a gente exagera e corre o risco de perdê-lo para a sequência. Então, a gente tem que pensar em tudo isso”, afirmou Carpini, após a vitória sobre o Internacional, no último domingo.

O rodízio, caso aconteça, não preocupa os jogadores do Vitória. Para o lateral Lucas Esteves, todos do elenco estão prontos para ajudar.