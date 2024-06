APÓS LEÃO SAIR DO Z-4

Emocionado, Willian Oliveira comemora artilharia da Série A: 'Isso é especial'

Volante do Vitória marcou dois gols contra o Atlético-MG nesta quinta-feira (20)

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de junho de 2024 às 21:01

Willian Oliveira marcou dois gols contra o Atlético-MG Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Uma das grandes atrações de um campeonato de futebol é acompanhar rodada a rodada quem é o jogador que está na frente na corrida pela artilharia. Se no ano passado quem recebeu o prêmio foi o atacante Paulinho, do Atlético-MG, na 10ª rodada é Willian Oliveira - volante do Vitória - quem fez mais gols na Série A, empatado com Everaldo do Bahia. Depois de marcar duas vezes contra a equipe mineira, o jogador se emocionou ao descobrir o feito.

"Até me emociona. Nunca imaginei viver um momento desse. Tudo o que eu tenho feito, tudo que tem acontecido na minha vida, a honra e a glória toda é de Jesus. Não era nem para eu estar aqui. Só que não sei porque Jesus me escolheu. E se eu estou aqui é pra honra e glória dele", disse entre momentos de pausa pela emoção.

"Tinha muito mais gente mais capacitada do que eu, melhor do que eu. Jesus me escolheu pra estar aqui hoje vestindo a camisa do Vitória, jogando a Série A. De verdade, nunca imaginei viver um momento desse. Ser artilheiro da Série A, isso é muito especial. E nosso time hoje, vivendo o momento que está vivendo, de ganhar de uma equipe tão grande como o Atlético, um jogo gigantesco, uma equipe muito qualificada, um time milionário, só Deus. É a mão de Deus que está aqui neste lugar. A honra e a glória é toda dele", completou.

Com seis gols marcados em 28 jogos disputados em 2024, essa já é a temporada mais goleadora de Willian Oliveira. O volante, que está a três partidas seguidas fazendo gols com a camisa do Vitória, nunca fez mais de três gols em um mesmo ano. A única vez que isso aconteceu foi em 2019, quando o jogador atuava pelo Botafogo-SP.