DERROTA FORA

Osvaldo lamenta fim de sequência invicta do Vitória e pede foco na recuperação

Leão levou virada do Red Bull Bragantino e entrou no Z4 do Brasileirão

Da Redação

Publicado em 23 de junho de 2024 às 20:43

Vitória mira agora duelo contra o Fluminense, no Maracanã Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de quatro jogos, o Vitória perdeu a invencibilidade na Série A. Na noite deste domingo (23), o Leão levou a virada e caiu por 2x1 para o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid. Após o duelo, o atacante Osvaldo lamentou o resultado.

Um dos líderes do elenco, Osvaldo começou o jogo no banco e afirmou que o time não vacilou ao sofrer o gol de empate no fim do primeiro tempo. Ele ressaltou que o elenco não pode abaixar a cabeça e precisa continuar trabalhando por bons resultados na Série A.

"Acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom, competindo como é a nossa identidade, não pode tomar gol no fim do primeiro tempo. Sequência interrompida, trabalhar porque temos jogo difícil pelo Fluminense e precisamos retomar o caminho das vitórias", analisou.