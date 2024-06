REFORÇO

Vitória confirma chegada de volante Ricardo Ryller ao Barradão

O jogador de 30 anos realizou exames nesta terça-feira (25) para assinar com o Leão

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 20:35

Ricardo Ryller deve ser confirmado como novo reforço do Vitória Crédito: Divulgação/Al-Fayha

A próxima janela de transferências começa só no próximo dia 10 de julho, mas o Vitória já está se movimentando no mercado para garantir reforços à equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini. Nesta terça-feira (25), o site oficial do clube confirmou que o volante Ricardo Ryller esteve no Barradão para se submeter aos exames admissionais. Com o contrato assinado, o Vitória será a terceira equipe brasileira na carreira do jogador.

Natural de Tangará da Serra (MT), Ricardo Ryller estreou profissionalmente em 2014 com a camisa do Luverdense, quando entrou contra o Atlético-GO na Série B. Além da equipe mato-grossense, o volante de 30 anos também passou três anos vestindo a camisa do Red Bull Bragantino. Fora do Brasil, a trajetória do jogador passou pela Europa e pelo Oriente Médio. Em Portugal, Ricardo disputou 32 partidas pelo Braga entre o elenco principal e a equipe B do clube lusitano.

Já o último time do jogador antes de chegar ao Vitória foi o Al-Fayha, da Arábia Saudita. Na equipe, o volante se sagrou campeão da Copa do Rei Saudita na temporada 21/22. Com a camisa dos sauditas, Ricardo Ryller entrou em campo 79 vezes, marcando três gols e realizando quatro assistências. Além da conquista no Oriente Médio, o atleta foi campeão da Copa Verde em 2017 e da Série B em 2019.