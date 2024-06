SÉRIE A

Com gol no fim, Vitória vence o Fluminense e sai novamente da zona de rebaixamento

As duas equipes tiveram chances de abrir o marcador, mas coube a Janderson fazer o gol do Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de junho de 2024 às 20:59

Vitória superou o Fluminense e saiu do Z-4 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Equilíbrio. Essa foi a palavra que definiu o confronto entre Vitória e Fluminense, dois times que - ao início da rodada - figuravam entre os quatro últimos colocados do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca fez o seu jogo de posse de bola, enquanto o Leão se lançou nos contra-ataques, mas apenas uma das torcidas terminou esta quinta-feira (27) comemorando. No apagar das luzes, coube a Janderson abrir o placar para tirar o Vitória novamente da zona de rebaixamento.

Com o resultado de 1x0, o Vitória chegou à 15ª colocação, com 12 pontos. Empatado com o Criciúma e o Cuiabá em pontuação, o Vitória fica atrás dos rivais na classificação pelo saldo de gols de -5. Com o sucesso na busca por voltar a respirar no campeonato, o clube baiano não vai ter muito tempo para comemorar, já que encara o Athletico-PR neste domingo (30), no Barradão.

O JOGO

Em relação à derrota para o Red Bull Bragantino, o técnico Carpini mexeu nos onze iniciais para a formação que considera mais próxima do ideal. Para isso, Matheuzinho, Osvaldo e Luan Santos voltaram a figurar entre os titulares. Além deles, o volante Caio Vinícius retornou à zaga do Leão pela lesão dos únicos dois zagueiros destros do elenco. A mudança também ocorreu na lateral esquerda. Com Lucas Esteves suspenso, coube a Patric Calmon fechar esse lado da linha defensiva do time.

Quando Alerrandro deu o pontapé inicial no jogo, não demorou um minuto para que as duas equipes mostrassem suas estratégias para a partida. Apesar da demissão de Fernando Diniz, o Fluminense de Marcão continuou com convicções do ex-treinador. Com a posse, a equipe carioca não mostrou pressa para armar o jogo, tendo momentos em que tocava a bola dentro de sua própria área para atrair o Vitória. No entanto, a equipe de Carpini repetiu o comportamento das últimas duas partidas e iniciou o embate marcando em bloco médio, sem exercer muita pressão na saída de bola do adversário.

Ofensivamente, o Leão achava nos laterais a válvula de escape para chegar à linha de fundo. Equipe com menor média de posse de bola do Brasileirão, o jogo do Vitória consiste no uso da velocidade pelos lados para construir e definir as jogadas. No início do primeiro tempo, foi a dupla de Osvaldo e PK que teve mais sucesso frente aos jogadores do mandante. A tranquilidade, vista na construção da equipe carioca, mostrou perigo quando Keno deixou Willean Lepo na saudade e finalizou para defesa de Lucas Arcanjo.

Em meados da primeira etapa, o Vitória subiu o bloco e passou a pressionar mais à frente. Assim, passou a forçar o erro dos cariocas e ter mais a bola. A mudança no comportamento, porém, não durou muito tempo e o tricolor voltou ditar o ritmo. Com a crescente de Lepo na partida, o lado direito do Leão começou a funcionar e equilibrou o balanço do time. Entre chutes e cabeçadas, o primeiro tempo chegou ao fim zerado.

Na volta do intervalo, o Vitória não teve mudanças nos jogadores que iniciaram a partida, enquanto o Fluminense colocou o volante Alexsander no lugar de Gabriel Pires. Apesar de apenas uma modificação, o ímpeto ofensivo do mandante cresceu. Diferente do visto anteriormente, os cariocas voltaram oferecendo mais perigo ao gol de Lucas Arcanjo. Antes do relógio marcar 10 minutos, os comandados de Marcão assustaram a defesa rubro negra três vezes.

Durante grande parte do segundo tempo, a dinâmica vista na partida foi uma repetição. O fluminense afundava o adversário dentro de seu campo e realizava a construção de suas jogadas com tabelas entre os jogadores de meio. Como a defesa do Leão estava bem postada, foi através de chutes de fora da área que a equipe carioca conseguia tirar suspiros de ansiedade dos torcedores rubro negros. Apesar de superior no fim do jogo, o tricolor do Rio de Janeiro também viu o Vitória chegar, mas esbarrar no último terço do campo.

O cenário, desfavorável para ambas as equipes, tentou ser alterado com mais substituições. O Vitória então se viu recuado e dentro de um cerco montado pelo adversário para tentar acabar com a sequência sem vencer. O cenário só foi mudar no apagar das luzes, quando Zé Hugo se livrou de quatro marcadores aos 44 minutos e tocou para Janderson chutar cruzado e vencer Fábio, abrindo o placar para o Vitória no Maracanã: 1x0. Apesar dos sete minutos de acréscimo, o Leão controlou os minutos finais e levou mais três pontos para casa.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 0 X 1 Vitória - 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli (Renato Augusto), Gabriel Pires (Alexsander) e Ganso (John Kennedy); Terans, Keno (Douglas Costa) e Cano. Técnico: Marcão.

Vitória: Lucas Arcanjo, Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e PK (Rául Cáceres); Luan Santos (Zé Hugo), Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho (Jean Mota), Osvaldo (Culebra) e Alerrandro (Janderson). Técnico: Thiago Carpini.

Gols: Janderson, aos 44 minutos do segundo tempo

Local: Maracanã

Cartão amarelo: Caio Vinícius (Vitória); Gabriel Pires, Samuel Xavier e Alexsander (Fluminense)