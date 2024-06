SÉRIE A

Vitória visita um Fluminense em crise em duelo direto contra o Z4

Leão encara o adversário nesta quinta-feira (27), no Maracanã, para voltar a reagir no Brasileirão

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de junho de 2024 às 05:00

Léo Naldi foi titular nos últimos três jogos do rubro-negro no Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de voltar a figurar entre os quatro últimos do Campeonato Brasileiro, o Vitória quer sair da zona de rebaixamento urgentemente. Nesta quinta-feira (27), às 19h, há mais uma chance para o Leão mostrar seu poder de reação na Série A. Dessa vez, será um duelo direto contra o Z4, diante de um rival em situação ainda mais desconfortável: o Fluminense, lanterna da competição. A partida, pela 12ª rodada, será disputada no Maracanã.

Após a derrota para o Red Bull Bragantino, o rubro-negro teve dois dias de treino em Salvador para se preparar. Entre as novidades, o técnico Thiago Carpini vai contar com os retornos do atacante Janderson - recuperado de lesão - e de Caio Vinícius, que cumpriu suspensão na última rodada. Há a possibilidade, inclusive, de o volante voltar a figurar entre os titulares como zagueiro, como no duelo contra o Atlético-MG. O centroavante Alerrandro também está relacionado.

A titularidade de Caio Vinícius vai depender da estratégia montada por Carpini para o jogo, já que o treinador já assumiu não gostar de jogar com dois zagueiros canhotos em uma linha de quatro. Contra o Red Bull Bragantino, Wagner Leonardo e Reynaldo começaram juntos, mas, durante a partida, Willean Lepo atuou como zagueiro pela direita, com Rodrigo Andrade recuando para atuar como ala.

Outro problema para o técnico montar a primeira linha do Leão é a ausência de Bruno Uvini e Camutanga. O camisa 13, inclusive, deve passar por cirurgia na próxima semana. (leia mais na página 20)

Além dos defensores, Everaldo, Dudu e Iury Castilho seguem de fora. O lateral esquerdo Lucas Esteves, por sua vez, levou o terceiro cartão amarelo no último compromisso e está suspenso. Outra ausência é do experiente atacante Luiz Adriano, que foi liberado pelo clube e deve rescindir contrato nos próximos dias.

Autor do único gol do Vitória contra o Bragantino, o meia Jean Mota afirmou que a equipe não pode considerar sair do Rio de Janeiro com uma derrota.

“A gente precisa pontuar. Cada ponto é muito importante para o decorrer do campeonato. Na fase final, vai fazer muita diferença. Por ser um confronto direto, a gente quer os três pontos, mas o importante é seguir pontuando. Eles estão abaixo da gente e não podemos deixar que revivam. Independente da circunstância, o nosso pior resultado tem que ser um empate”, disse.

Situação do Flu

Adversário do Leão da vez, o Fluminense não vem em boa fase na Série A e está há cinco jogos sem conseguir vencer. No último domingo, foi derrotado pelo Flamengo, no mesmo Maracanã, por 1x0. Antes do clássico, o atual lanterna do Brasileirão já havia empatado com o Juventude, em 1x1, em casa, e perdido outros três confrontos, para Botafogo (1x0, no Engenhão), Atlético-GO (2x1, em casa) e Cruzeiro (2x0, no Mineirão).

Jean Mota falou sobre a fase do adversário, mas ressaltou que o Vitória precisa encarar o duelo com seriedade.

“Eles estão passando por um momento difícil. Já passamos por isso e a gente sabe o quão difícil é retomar a confiança de cada jogador. É um momento bem turbulento e tenho certeza que eles vão buscar superar todas as adversidades. A gente também não pode voltar a isso, já passou e não queremos viver de novo. Precisamos encarar cada jogo com 100% de empenho”, afirmou.

Para o embate, o Fluminense terá que lidar com duas mudanças forçadas. Durante o clássico contra o Flamengo, o volante Lima foi expulso e vai cumprir suspensão diante do Leão. Além dele, a equipe carioca ainda não pode contar com André e Lelê, lesionados, além do meia colombiano Jhon Arias, convocado para defender a seleção colombiana na disputa da Copa América.

No entanto, a principal mudança no Fluminense foi a troca de treinador nesta semana. Na última segunda-feira, Fernando Diniz foi demitido do clube, onde estava desde maio de 2022. Contra o Vitória e pelo restante do campeonato, o Tricolor das Laranjeiras será treinado por Marcão, auxiliar técnico permanente. A mudança foi comentada pelo capitão do Vitória, Wagner Leonardo.