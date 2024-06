VITÓRIA

Camutanga vai realizar cirurgia no joelho; clube pretende contratar mais dois zagueiros

Ao todo, o presidente Fábio Mota comunicou que devem chegar, ao menos, mais quatro reforços na próxima janela de transferências

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 14:37

Camutanga vai realizar cirurgia no joelho direito Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O torcedor do Vitória acordou nesta quarta-feira (26) com um dia movimentado no clube baiano. Além da renovação do zagueiro Wagner Leonardo até 2028, o presidente Fábio Mota respondeu perguntas durante entrevista coletiva sobre a chegada de reforços na próxima janela de transferências e a saída de jogadores. A situação do zagueiro Camutanga também foi comentada pelo dirigente antes do início da coletiva.

Sobre o camisa 13 do Vitória, o presidente do clube confirmou que a lesão no joelho de Camutanga é séria e ainda não há perspectiva de volta. De acordo com o jornalista Pedro Sento Sé, a cirurgia do zagueiro deve ocorrer na próxima semana. A previsão é de quatro a nove meses de afastamento, a depender da necessidade de operar o ligamento cruzado do joelho direito. Caso se confirme a cirurgia de LCA, o clube não poderá contar com o zagueiro no restante do campeonato.

Com Camutanga de fora, o Vitória deve anunciar mais dois zagueiros, além de um volante e um centroavante para a próxima janela de transferências. Segundo Fábio Mota, um ponta também pode chegar ao clube. "O Vitória sabe que precisa se reforçar, a gente está no mercado. Chegou o primeiro reforço [o volante Ricardo Ryller] e a ideia é que a gente faça de quatro a cinco contratações que devem chegar até o fechamento da janela", disse.

O mandatário também comentou sobre as saídas de Matheus Gonçalves e Luiz Adriano. Segundo ele, as duas já estão bem encaminhadas e o clube busca rescindir amigavelmente com ambos. Fábio Mota ainda revelou que Gonçalves está com negociações avançadas com o Goiás para a disputa da segunda divisão.

"O Vitória tem uma filosofia. Da mesma forma que se analisa para contratar, há a análise técnica para a saída. O Carpini está adequando ao modelo dele quem ele acha que vai ajudar. [Matheus Gonçalves e Luiz Adriano] são dois caras de bom caráter, agradecemos muito aos dois. As decisões já foram tomadas", explicou.