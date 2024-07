MÁ FASE

Desgaste físico, maratona de jogos e falta de treinos explicam volta do Vitória ao Z-4

Após oito rodadas de fora da zona de rebaixamento, a equipe de Thiago Carpini não vence há três jogos

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de julho de 2024 às 05:00

Thiago Carpini encontra dificuldades para manter o bom desempenho do Vitória na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

31 dias. Esse foi o tempo que o torcedor do Vitória conseguiu respirar no Campeonato Brasileiro deste ano e comemorar o time fora da zona de rebaixamento. O feito veio após uma sequência de quatro jogos sem perder sob o comando de Thiago Carpini. No entanto, após a derrota para o Grêmio por 2x0, no último domingo (21), o rubro-negro não resistiu e voltou a figurar entre os quatro piores da Série A.

A confirmação do retorno ao Z4 aconteceu no horas depois do revés para o adversário gaúcho, quando o Corinthians venceu o Bahia na Fonte Nova e ultrapassou o clube vermelho e preto na tabela.

O lamento chega em decorrência de uma sequência negativa que se inicia uma rodada após o Leão enfim conseguir sair da zona da degola. Desde o jogo contra o Red Bull Bragantino - primeiro confronto em que o time entrou em campo fora do Z4 -, foram disputadas oito partidas, com seis derrotas e apenas duas vitórias baianas.

Neste período, o rubro-negro somou apenas seis pontos, o que equivale a um aproveitamento de 25%. Em comparação com os outros seis clubes que terminaram a 18ª rodada nas últimas posições, a fase do Leão só não é pior do que Atlético-GO (3) e Fluminense (5). Já Corinthians (11), Criciúma (8), Cuiabá (8) e Grêmio (8) pontuaram mais que o Vitória nas oito partidas mais recentes do Brasileirão.

As razões

Entre os motivos que colocaram o rubro-negro novamente na 17ª posição, estão as chances perdidas contra equipes em situação parecida. Vale destacar que, desses oito jogos citados, metade foi um confronto direto contra clubes que ocupam as sete últimas colocações. Neste contexto, o Vitória ganhou do Fluminense e Criciúma, mas acabou superado por Corinthians e Grêmio. Desses, somente os catarinenses estavam à frente do Leão antes de a bola rolar.

Após a derrota no último fim de semana, o técnico Thiago Carpini falou sobre a volta do time para a zona de rebaixamento e reafirmou que a luta do clube na Série A não vai ser muito diferente do que já está sendo visto pelo torcedor. Inclusive, o treinador disse que o momento atual é tão delicado quanto sua chegada na Toca do Leão.

“Essa é nossa competição. A permanência, a luta. À medida que as coisas não vão acontecendo e a gente vai tendo ideias para cada adversário, vai tentando oportunizar, fazer as melhores escolhas, para poder competir melhor, fazer um jogo com nossa cara. A cara de um Vitória que já teve uma resposta positiva, que chegou nessa pontuação e ficou algumas rodadas fora do Z-4. Nós perdemos a gordura e, agora, temos que dar uma resposta. Aqui não tem terra arrasada, não tem discurso de derrotado”, garantiu.

O próprio treinador elencou razões que contribuem para o rendimento abaixo nos últimos compromissos. De acordo com Carpini, a queda técnica da equipe está atrelada ao desgaste físico do elenco, além da sequência de jogos em um curto espaço de tempo. Esses dois motivos ocasionaram em lesões que tiraram jogadores importantes de algumas partidas, como Osvaldo e Luan Santos, sem contar o pouco tempo para treinar. A falta de treino, para Carpini, impede que os ajustes ocorram e que o Vitória consiga se reinventar dentro de suas dificuldades.