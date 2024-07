RENOVAR A DEFESA

Vitória negocia troca de zagueiros com clube da Série B

Em contato com o CORREIO, a diretoria do clube rubro-negro confirmou as negociações para adquirir o zagueiro Edu

Da Redação

Publicado em 23 de julho de 2024 às 15:17

Vitória e Goiás negociam troca dos zagueiros Reynaldo e Edu Souza Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória; Divulgação/Goiás EC

Após o anúncio da contratação do atacante Carlos Eduardo, o Vitória negocia com mais um jogador para reforçar o elenco comandado por Thiago Carpini. Desta vez, o clube está em negociações para concretizar a chegada do zagueiro Edu Souza, em uma troca envolvendo a saída de Reynaldo para o Goiás. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo CORREIO junto à diretoria do Leão.

Chegando para compor o plantel do Leão, Edu Souza disputou apenas 12 partidas com a camisa do Goiás em 2024. O zagueiro de 24 anos, no entanto, não entrou em campo pelo clube esmeraldino na campanha da Série B. O último jogo de Edu aconteceu em março, ainda em meio a disputa do campeonato estadual. Além do Goiás, o jogador já passou pelo Athletico-PR, Remo e Cruzeiro.