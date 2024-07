SÉRIE B

Ex-Vitória, Culebra é anunciado como novo reforço do Coritiba

O jogador equatoriano deixou o Leão com apenas uma assistência e um gol marcado

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 17:50

Culebra jogou 17 partidas com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O atacante Eryc Castillo, conhecido como Culebra pelos torcedores do Vitória, foi anunciado nesta quinta-feira (25) como o novo reforço do Coritiba para a disputa da Série B. Contratado no início de 2024 para ajudar o rubro-negro baiano, o jogador equatoriano deixou o Leão com apenas uma assistência e um gol marcado.

Na equipe alviverde, Culebra vai vestir a camisa sete. Ele iniciou a carreira no Barcelona SC, onde foi campeão nacional, e também teve passagens no futebol mexicano, com atuações pelo Tijuana, Santos Laguna e Juárez. Em 2023, pelo Aucas, anotou cinco gols. Um deles, em pleno Maracanã, contra o Flamengo, em duelo válido pela Copa Libertadores da América.

Pelo Vitória, o equatoriano entrou em campo 17 vezes entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Brasileirão. O desempenho do gringo, no entanto, não agradou aos dois técnicos que treinaram o Leão no ano. Castillo só começou entre os titulares em apenas duas partidas na temporada.

Mais uma saída

Além de Culebra, outro que pode estar arrumando as malas é o zagueiro Reynaldo. O clube está em negociações para concretizar a chegada do zagueiro Edu Souza, em uma troca envolvendo a saída de Reynaldo para o Goiás. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo CORREIO junto à diretoria do Leão.

Chegando para compor o plantel do Leão, Edu Souza disputou apenas 12 partidas com a camisa do Goiás em 2024. O zagueiro de 24 anos, no entanto, não entrou em campo pelo clube esmeraldino na campanha da Série B. O último jogo de Edu aconteceu em março, ainda em meio a disputa do campeonato estadual. Além do Goiás, o jogador já passou pelo Athletico-PR, Remo e Cruzeiro.