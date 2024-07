SÉRIE A

Mayke se recupera e Estêvão fica perto de retorno no Palmeiras, próximo adversário do Vitória

O time recebe o Vitória neste sábado (27), no Allianz Parque, a partir das 19h

Estadão

Publicado em 25 de julho de 2024 às 14:59

Estêvão e Mayke podem voltar contra o Vitória Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

Uma semana após deixar o campo com dores no joelho e no tornozelo, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no Rio, o atacante Estêvão já trabalha com bola no Palmeiras, sinalizando com retorno antes do previsto após o susto. O time recebe o Vitória neste sábado (27), no Allianz Parque, mas o jovem ainda não deve ter condições de atuar. Já o lateral-direito Mayke pode estar à disposição de Abel Ferreira. A bola rola a partir das 19h.

Nesta quinta-feira, sem tempo a perder já mirando uma reabilitação no Brasileirão - levou 1 a 0 do Fluminense na quarta-feira - o Palmeiras voltou às atividades na Academia de Futebol. Os titulares no Maracanã fizeram um trabalho regenerativo, enquanto as atenções estavam em Estêvão.

A produção ofensiva foi o ponto fraco palmeirense no Rio e um dos motivos justificados pela comissão técnica para o tropeço diante de um dos piores times da competição. Desta maneira, a volta de Estêvão, que vinha desequilibrando, é tratada como essencial para um segundo turno mais positivo.

Nesta quinta, em trabalhos técnicos em dimensões reduzidas, Estêvão começou o processo de transição física e treinou com bola ao lado do elenco, sem restrições. Mas será trabalhado para atuar diante do Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos ocorrem dias 31 de julho e 7 de agosto.

Quem pode pintar na equipe após fraca atuação de Marcos Rocha é Mayke. O lateral-direito foi desfalque contra o Fluminense por causa de um edema na coxa direita, mas participou integralmente das movimentações desta quinta-feira. Piquerez e Murilo cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.