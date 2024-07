RIVALIDADE

Torcedores são detidos após briga em jogo entre Vitória e Flamengo

Segundo a Polícia Civil, seis homens foram conduzidos por policiais militares para a 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima) após terem participado de um tumulto após a partida. Eles serão investigados por crimes descritos no Estatuto do Torcedor.

Mais cedo, próximo ao início do jogo, integrante de torcidas organizadas provocaram um tumulto na frente do estádio. A situação foi resolvida com a ação dos policiais do Esquadrão de Polícia Montada e de patrulhas do policiamento externo. Na ocasião, não houve registros de detidos.