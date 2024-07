VIOLÊNCIA

Homem é morto durante briga em bar no interior da Bahia

Suspeito fugiu e está sendo procurado pela polícia

Da Redação

Publicado em 21 de julho de 2024 às 16:43

Crime aconteceu em Cariranha, na Bahia Crédito: Reprodução/Google Maps

Um homem identificado como Aparecido Ferreira da Silva, de 49 anos, morreu após ser golpeado durante uma briga em um bar no município de Carinhanha, na região do Vale do São Francisco. O episódio de violência aconteceu no sábado (20), no povoado Núcleo 2, na zona rural da cidade.

A vítima e o agressor, que não teve o nome revelado, se desentenderam no estabelecimento. Aparecido Ferreira foi golpeado com um “instrumento contundente”, de acordo com informações da Polícia Civil. O objeto utilizado no crime não foi divulgado. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado.