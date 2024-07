ATACANTE APRESENTADO

Carlos Eduardo diz precisar reforçar parte física para ajudar Vitória: 'Uma semana já estou apto'

A tendência é de Carlos Eduardo só possa estrear contra o Cuiabá, pela 21ª rodada do Brasileirão

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de julho de 2024 às 16:58

Carlos Eduardo é o segundo reforço do Vitória a ser anunciado na atual janela de transferências Crédito: Reprodução/TV Vitória

O Vitória apresentou oficialmente o atacante Carlos Eduardo na tarde desta quinta-feira (25). O jogador de 27 anos estava no Alanyaspor, da Turquia, e assina contrato em definitivo com o Leão até o fim do ano. Carlos Eduardo é a segunda contratação do clube para a atual janela de transferências. Na coletiva de apresentação, o jogador destacou a vontade de trabalhar para ajudar o Leão e a necessidade de reforçar a parte física para estrear.

Sem entrar em campo desde maio, o atacante projetou pelo menos mais uma semana de treinos para alcançar a forma ideal. "Estou melhorando minha parte física. Estive de férias um bom período. Creio que uma semaninha aí já esteja apto a ajudar a equipe e conquistar algumas vitórias", disse.

O jogador de 27 anos ganhou atenção dentro da primeira divisão ao se destacar com a camisa do Goiás entre 2015 e 2018. Pelas atuações no clube esmeraldino, foi vendido e acabou parando no Palmeiras, onde não conseguiu repetir o desempenho do início da carreira. Além do atual campeão brasileiro, passou por Estoril Praia (Portugal), Pyramids (Egito), Athletico-PR e Alanyaspor.

A contratação vai dar mais um atacante de beirada para Thiago Carpini escalar no Campeonato Brasileiro. Além de Carlos Eduardo, o treinador do Leão conta com Osvaldo, Janderson, Culebra, Zé Hugo e Luís Miguel para a posição.

Sobre a expectativa do torcedor para o novo jogador, Carlos Eduardo destacou características que a torcida pode esperar. "Um cara com muita garra, muita entrega, muita vontade de fazer gols. Vou trabalhar para ajudar. (...) Nível que o Vitória disputa é onde tem que estar, onde estão os times grandes, disputando em alto nível. A gente sabe do nome que carrega aqui no peito. A gente tem que honrar esse escudo", afirmou.

A derrota para o Flamengo na última rodada do primeiro turno foi a quarta seguida no Campeonato Brasileiro. O momento, apesar de ruim, ainda não é o pior da temporada, já que o Vitória já somou seis derrotas em sequência anteriormente na temporada. A pressão e as críticas pelo rendimento ruim também foram comentadas pelo ponta do Leão, que citou os erros individuais que custaram pontos.

"Os erros que estão acontecendo a gente percebe, é um pouco individual. Cada jogador toma a decisão que acha melhor no momento, claro que ninguém quer errar. A gente só resolve isso trabalhando, do mesmo jeito que eles vão trabalhar para acertar, eu vou mais ainda. Sobre apontar se eu vou fazer o certo ou não, preciso trabalhar primeiro e depois desfrutar das coisas boas", disse.