DE OLHO NO SEGUNDO TURNO

Vitória volta a treinar com três desfalques confirmados para o jogo contra o Cuiabá

A equipe baiana teve folga na segunda-feira (29) e tem quatro dias de preparação antes da partida contra o Cuiabá, pela 21ª rodada, no sábado (3). No entanto, o torcedor do rubro-negro baiano que for ao Barradão não vai poder esperar ver o lateral Lucas Esteves, o volante José Breno e o treinador Thiago Carpini.