SEM PERDER DESDE NOVEMBRO

Vitória alcança a segunda maior invencibilidade da história do clube em jogos oficiais

O rubro-negro empatou com o Altos e chegou a 21 jogos invicto, com 13 vitórias e oito empates

Marina Branco

Publicado em 6 de março de 2025 às 14:37

Momento do gol do Vitória contra o Altos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Poucos torcedores no mundo vivem um 2025 tão feliz quanto a torcida do Vitória. Vivendo a segunda maior sequência de invencibilidade da história do clube, o time rubro-negro não sabe o que é perder desde novembro do ano passado, e chega a março com 21 jogos invicto. >

Tática, sorte, qualidade, destino ou o que quiser - fato é que o Vitória está, pouco a pouco, construindo uma das melhores temporadas dos últimos anos. Na noite da última quarta-feira (5), apesar de não conseguir vencer o Altos, o empate dentro de casa aumentou ainda mais a sequência sem perder, desde que o Leão da Barra foi vencido pelo Corinthians no Brasileirão da temporada passada. >

De lá para cá, foram 13 vitórias e oito empates, com aproveitamento de 74,6%. Quanto mais longe o time vai na sequência, maior se torna a meta de superar a maior invencibilidade do clube e deixar uma marca do time de 2025 na história do Vitória. >

A meta a ser batida é a de 32 jogos, incluindo amistosos, conquistados de 10 de dezembro de 1978 a 12 de julho de 1979. Na época, foram mais de sete meses sem perder, com 22 vitórias e dez empates no período. Ainda acima da atual, está a invencibilidade de 5 de julho de 1959 a 21 de novembro do mesmo ano, com 22 jogos sendo 15 vitórias e sete empates.>

Vitória contra o Altos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

No entanto, a sequência atual se consagra já como segunda maior em jogos oficiais, não contando com amistosos. Esse é, inclusive, um dos pontos mais comentados pelo treinador Thiago Carpini, que está vivendo a maior invencibilidade de toda a sua carreira. >

“É isso que quero passar para eles: os títulos, os recordes, os tabus. A importância de deixar um legado, de ser lembrado com carinho. Se não for nós, são outros que vão fazer”, disse em coletiva.>

Para o torcedor, a motivação funciona mais que bem: no jogo contra o Altos, pela 5ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste, foram 7.977 torcedores no Barradão. No entanto, apesar da invencibilidade mantida, a sensação ao final do jogo foi mista. >

Abrindo o placar mesmo com jogador a menos, o Vitória encantou a torcida pela resistência, mas decepcionou ao perder a liderança da tabela com o empate. Agora, o clube rubro-negro tem 11 pontos, atrás do líder Sport, com 12. >

Para Carpini, o saldo do jogo foi positivo: "Eu estou muito feliz com a entrega deles. Conseguimos rodar o elenco, temos Baiano pela frente, Copa do Brasil. Então o saldo é positivo, sim, teve muita coisa boa. Acho que o plano funcionou, sim. O time correu, competiu. O time é muito bom".>

Vitória contra o Altos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A classificação para as quartas de final após as duas próximas rodadas é provável, já que segue em segundo lugar, quase garantido junto com Fortaleza, nove pontos, e CRB, com seis. Basta um empate que garanta um ponto contra Sport ou Moto Club nos jogos seguintes para passar de fase.>

A próxima partida do time é neste sábado (8), pela volta da semifinal do Baianão, quando enfrentará o Atlético de Alagoinhas com o jogo já praticamente ganho. Isso porque, no jogo de ida, o rubro-negro visitante emplacou 4 a 0.>

Sequência do Vitória: