Com jogador expulso, Vitória empata com o Altos e perde a liderança no Nordestão

Carlos Eduardo recebeu o cartão vermelho ainda no primeiro tempo da partida

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de março de 2025 às 23:29

Vitória empatou com o Altos dentro de casa pela Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória entrou em campo contra o Altos-PI, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, e decepcionou os torcedores rubro-negros ao somente empatar e perder a liderança do grupo A. Dentro de campo, o Leão precisou lidar com a expulsão do atacante Carlos Eduardo ainda no primeiro tempo. Hugo abriu o placar da partida em jogada ensaiada, enquanto Rodrigão deixou tudo igual já no segundo tempo.>

O adversário foi ao Barradão com uma equipe mista, já que a prioridade da equipe do Piauí é o estadual. Considerando a importância da partida, o calendário e a vantagem conquistada no Baianão, o técnico Thiago Carpini promoveu a estreia como titular do lateral Emerson Buiú - formado na base do Leão. Além do garoto, Hugo, Ronald e Carlos Eduardo iniciaram a partida. O atacante foi a reposição de Janderson, poupado por desgaste.>

Com o resultado, o Vitória soma mais um ponto na competição e chega aos 11. A pontuação não mantém a liderança da equipe rubro-negra, que agora ocupa a segunda posição do grupo A. A equipe de Salvador volta a campo neste sábado (8), quando enfrenta o Atlético de Alagoinhas, pela partida de volta das semifinais do Campeonato Baiano. O Leão tem a vantagem de quatro gols no confronto. A bola rola às 18h.>

O JOGO>

Apesar da expectativa da equipe rubro-negra se impor contra os reservas do Altos, os primeiros minutos tiveram uma postura mais reativa do Vitória diante dos rivais. Os comandados de Thiago Carpini abdicaram mais da posse de bola e apostaram em desarmes no campo de ataque, o que gerou boas chances no início da partida.>

Apesar de empilhar oportunidades de abrir o placar, o Leão não conseguiu aproveitar os contra-ataques. Defensivamente, os mandantes pouco sofreram durante o jogo. A falta de perigo dos adversários permitiu que os laterais tivessem mais liberdade para apoiar os homens de frente.>

O jogo parecia bem controlado, mas um lance cabal pareceu complicar as coisas para os donos da casa. Na altura dos 30 minutos da primeira etapa, o atacante Carlos Eduardo entrou com a sola da chuteira contra o volante Leozídio, do Altos, e recebeu o cartão vermelho direto. >

"Pareceu" é a palavra escolhida porque o lance seguinte mostrou a superioridade do Vitória diante dos visitantes. Em jogada ensaiada, Wellington Rato cobrou falta pela esquerda recuando para Hugo. O lateral esquerdo pegou de primeira e mandou um chutaço de fora da área para abrir o placar.>

Após a volta do intervalo, a estratégia de Carpini para enfrentar mais 45 minutos com um homem a menos foi similar ao adotado pelo próprio Leão na primeira etapa. Os rubro-negros buscaram explorar a velocidade dos pontas no erro do adversário. Além das beiradas, Wellington Rato atuou mais à frente, como um falso nove. Compactado em um bloco baixo, a expulsão permitiu que o Altos oferecesse mais perigo aos donos da casa.>

Com o decorrer do tempo, o comandante do Leão enxergou a melhora no time visitante e respondeu com três modificações. Raúl Cáceres, Thiaguinho e o estreante Pepê entraram na equipe. Com Mosquito mais centralizado, o Vitória apostou em três volantes para fechar o meio de campo. Quando o Altos atacava o lado direito rubro-negro, era Thiaguinho o responsável por fechar o espaço. >

As mudanças permitiram que os baianos voltassem a equilibrar a partida. O Altos alçava a bola na área para tentar encontrar o centroavante Rodrigão. Foi em um lance de desatenção da equipe rubro-negra que o empate chegou. Aos 36 minutos da segunda etapa, o camisa nove da equipe alviverde só precisou empurrar para o fundo das redes após erro da zaga do Leão.>

Ficha Técnica

Vitória 1 x 1 Altos - Copa do Nordeste (5ª Rodada)>

Vitória: Lucas Arcanjo, Emerson Buiú (Raúl Cáceres), Neris, Lucas Halter e Hugo; Baralhas (Pepê), Ronald e Wellington Rato (Thiaguinho); Gustavo Mosquito (Carlinhos), Carlos Eduardo e Lucas Braga (Bruno Xavier). Técnico: Thiago Carpini.>

Altos: Careca, Gean, Joécio (Leandro Amorim), Sávio (Wesley Pratti) e Neto Borges; Leozidio (Cleiton), Marcos Antônio, Luan e Reinaldo (Digão); Felipe Sales e Lucas Reis (Rodrigão). Técnico: Francisco Diá.>

Local: Barradão;>

Gols: Hugo, aos 33 minutos do primeiro tempo; Rodrigão, aos 36 minutos do segundo tempo>

Cartão amarelo: Neris, Lucas Halter, Baralhas, Pepê e Thiaguinho (Vitória); Lucas Reis, Joécio, Cleiton e Luan Davidson (Altos)>

Cartão vermelho: Carlos Eduardo (Vitória);>

Público pagante: 7.850 pessoas>

Renda: R$ 175,253,00>