NATURALIZADOS

Ex-Vitória e mais sete brasileiros são convocados para a seleção dos Emirados Árabes

Caio Canedo vestiu a camisa rubro-negra em 2014

A federação de futebol dos Emirados Árabes anunciou nesta quarta-feira (5) a lista de jogadores convocados para os jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Dentro da relação, constam oito atletas nascidos no Brasil, sendo um deles com passagem pelo Vitória .>

Our squad for this month's World Cup 2026 Qualifiers against IR Iran and DPR Korea ? #UAENT #AsianQualifiers pic.twitter.com/JsyRWL2CUJ

Com passagem pela Toca do Leão em 2014, o atacante Caio Canedo vestiu a camisa rubro-negra do Leão baiano em 19 partidas, sendo um dos principais jogadores da equipe no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Por Salvador, o jogador balançou as redes em cinco oportunidades e ajudou com uma assistência.>