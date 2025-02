HERÓI DA CLASSIFICAÇÃO

Responsável pela eliminação do Boca na Libertadores, goleiro é cria da base do Vitória

Guillermo "Billy" Viscarra chegou no Vitória em 2008 após boa participação na Copa 2 de Julho pelo Oriente Petrolero

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 11:00

Guillermo "Billy" Viscarra foi formado nas categorias de base do Vitória Crédito: Divulgação/Alianza Lima; Reprodução/Redes Sociais

O Boca Juniors, um dos gigantes argentinos, foi eliminado na noite desta terça-feira (25) da Pré-Libertadores ao ser superado pelo Alianza Lima, do Peru, nos pênaltis. Herói da classificação para a terceira fase da competição com um pênalti defendido, o goleiro boliviano Guillermo "Billy" Viscarra é conhecido dos torcedores do Vitória, já que é formado nas categorias de base do clube rubro-negro.>

Hoy te convertiste en héroe, Billy Viscarra. Hoy entraste en la historia más grande de Alianza Lima. ¡Histórico boliviano! ?⚪️pic.twitter.com/65ZBelrXIa — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) February 26, 2025

Aos 32 anos, Billy Viscarra chegou no Vitória em 2008 após boa participação na Copa 2 de Julho pelo Oriente Petrolero. Sem nunca ter sequência na equipe titular, a passagem do boliviano no Leão chegou ao fim em 2014, quando o jogador - então com 21 anos - pediu rescisão do seu contrato com o rubro-negro.>