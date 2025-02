DESEMBARALHOU

Volante artilheiro, Gabriel Baralhas chega ao 3º gol pelo Vitória: 'Continuar fazendo mais'

Jogador rubro-negro foi o responsável pela classificação do Leão para a segunda fase da Copa do Brasil

Quando os atacantes não estão inspirados, outros protagonistas aparecem nos momentos decisivos. Este foi o caso do volante Gabriel Baralhas, autor do gol da classificação do Vitória para a segunda fase da Copa do Brasil. O jogador abriu o placar aos 35 minutos do segundo tempo diante do Maranhão, na noite desta terça-feira (25). Com o resultado, o Leão encara o Náutico pela frente.>