Com expulsão e gol contra, Bahia vence o Bragantino em São Paulo pela primeira vez na história

Os gols do Esquadrão foram marcados por Luciano Juba e Guilherme Lopes, contra, e Michel Araújo

12 de junho de 2025

Passado é o que já aconteceu, mas não necessariamente reflete o presente e o futuro. O Bahia nunca tinha vencido o Bragantino em São Paulo. Até a noite desta quinta-feira (12), quando o tabu foi quebrado na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo realizado no estádio Cícero de Souza Marques, o Esquadrão superou o Massa Bruta por 3x0. Os gols foram marcados por Luciano Juba e Guilherme Lopes, contra, e Michel Araújo.>

Agora, o Bahia terá uma pausa no calendário por conta da Copa do Mundo de Clubes e só volta a campo no início de julho. Na ocasião, os tricolores retornam para enfrentar o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. A partida será disputada na Arena Fonte Nova.>

O JOGO

Quando o apito soou pela primeira vez, o Bahia tomou a iniciativa de ir ao ataque de imediato. Fora de casa, a missão era de não abdicar da forma de jogar já consolidada pelo clube nos últimos anos, ao mesmo tempo em que precisava resistir à pressão dos mandantes para não repetir o cenário do último jogo contra o Red Bull Bragantino, na temporada passada.>

Nos minutos iniciais, a dificuldade encontrada pelo Tricolor estava na boa marcação imposta pelos paulistas, que dificultavam o jogo pelo meio, além de subir pressão para roubar a bola na saída de bola do Bahia. Apesar de, seguindo essa estratégia, o Bragantino ter conseguido levar perigo ao adversário, um deslize na defesa mudou o jogo.>

Aos 10 minutos da partida, o zagueiro Pedro Henrique afastou mal e a bola recuou em direção ao próprio gol. Ademir aproveitou o erro do rival e partiu sozinho no ataque, mas foi derrubado perto da grande área por Andrés Hurtado. Após revisão do lance no vídeo, o árbitro marcou a falta e expulsou o lateral do Massa Bruta.>

Com um homem a mais, o Esquadrão teve mais espaço para controlar mais a posse de bola e tranquilidade para circular o jogo buscando abrir espaços no Bragantino. Em contrapartida, os paulistas foram forçados a tirar um dos homens de frente para voltar a completar a linha defensiva. Além da substituição, a equipe de Fernando Seabra se fechou com os jogadores restantes dentro de sua própria área.>

A superioridade do Bahia na partida foi recompensada duas vezes. Aos 39 minutos, o time de Rogério Ceni, que cercava o adversário para forçar o erro, resolveu construir por dentro. Everton Ribeiro acionou Luciano Juba entre os volantes do Bragantino, que achou Willian José com um toque e partiu para a área. O camisa 12 dominou devolvendo para o lateral esquerdo, que jogou para a perna direita e abriu o placar em São Paulo.>

Já aos 51 minutos, Willian José encontrou Everton Ribeiro entre os zagueiros do Massa Bruta. O camisa 10 tirou a marcação com um toque e finalizou forte para o gol. O chute foi defendido pelo goleiro Cleiton, mas a bola bateu em Guilherme Lopes e voltou em direção ao próprio gol.>

O segundo tempo contou com uma melhora dos donos da casa, que conseguiram achar caminhos para pressionar o Bahia e criar chances de balançar as redes. A reação do RB Bragantino na volta do intervalo obrigou o Tricolor a se defender e aumentar a atenção na partida. Apesar da melhora do adversário, as substituições de Ceni resolveram o confronto.>

Aos 28 minutos, Erick Pulga recebeu pela esquerda e tocou para Michel Araújo. O camisa 15, que tinha apenas 10 minutos em campo, recebeu fora da área e emendou a finalização forte de onde recebeu. A bola passou por todo mundo e morreu nas redes de Cleiton. Após o terceiro tento anotado pelo Bahia, o jogo se encaminhou para o primeiro triunfo tricolor contra o rival no estado de São Paulo.>

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino 0 x 3 Bahia - 12ª rodada do Campeonato Brasileiro>

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e John John (Fabinho); Vinicinho (Nathan Mendes), Lucas Barbosa (Eduardo Santos) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta). Técnico: Fernando Seabra.>

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramon Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Cauly), Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Erick Pulga, Willian José (Tiago). Técnico: Rogério Ceni>

Estádio: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista>

Gols: Luciano Juba, aos 39, e Guilherme Lopes (contra), aos 51 minutos do primeiro tempo; Michel Araújo, aos 28 minutos do segundo tempo>

Cartões Amarelos: Gilberto, Willian José (Bahia); Eduardo Sasha (Red Bull Bragantino)>

Cartão vermelho: Andrés Hurtado (RB Bragantino)>

Público pagante: 2.888 pessoas>

Renda: R$ 76.540,00>

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta (Trio do PR)>