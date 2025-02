MERCADO DO LEÃO

Relembre todas as contratações do Vitória em 2025; janela encerra sexta (28)

15 jogadores chegaram para reforçar o elenco de Thiago Carpini

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 15:39

Vitória realizou 15 contratações na primeira janela de transferências Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A primeira janela de transferências no Brasil se encerra nesta sexta-feira (28) e o Vitória continua na busca por oportunidades no mercado para reforçar o elenco comandado por Thiago Carpini. Ao todo, foram 15 contratações no primeiro ciclo realizadas pelo Conselho Diretor, na figura do presidente Fábio Mota, em conjunto com a diretoria de futebol, liderada por Manoel Tanajura Neto.>

O setor mais reforçado pela equipe rubro-negra foi a defesa, com seis peças contratadas. Dois zagueiros, dois laterais esquerdos, um lateral direito e um goleiro chegaram à Toca do Leão. Em contrapartida, o meio de campo recebeu o menor número de contratações. Dentre os quatro nomes, apenas o volante Gabriel Baralhas é titular.>

Já no ataque, o Vitória anunciou até então cinco jogadores para reforçar as três posições de frente. Contra o Maranhão, último compromisso da equipe, apenas o ponta esquerda Lucas Braga foi escolhido para iniciar. Vale destacar que o atacante Fabri, que veio do Levante, da Espanha, é o artilheiro do Campeonato Baiano, com quatro gols. Fabri, no entanto, se encontra em recuperação da lesão que sofreu contra o Fortaleza.>

Todas as 15 contratações do Vitória para a temporada 2025:

⚫ Defesa: Zé Marcos, Claudinho, Hugo, Gabriel, Lucas Halter e Jamerson>

⚫ Meio: Ronald, Thiaguinho, Val Soares e Gabriel Baralhas>

⚫ Ataque: Bruno Xavier, Wellington Rato, Fabri, Carlinhos e Lucas Braga>

Mas nem só de chegadas vive o futebol. Para o Leão, inclusive, as saídas tiveram um grande impacto na janela de transferências. Peças fundamentais na campanha de recuperação do clube no Campeonato Brasileiro de 2024, Alerrandro, Lucas Esteves e Wagner Leonardo deram adeus ao Leão. O atacante retornou ao Red Bull Bragantino e foi vendido ao CSKA, da Rússia, enquanto a dupla de defensores foi comprada pelo Grêmio.>

Outros nomes com contrato expirando em dezembro não continuaram para a atual temporada, como o volante Luan Santos e o atacante Zé Hugo. Já o zagueiro Bruno Uvini e o meia Jean Mota, apesar de ainda terem vínculo com o rubro-negro, não fazem parte dos planos de Thiago Carpini e treinam separadamente enquanto procuram um novo destino.>

O meio de campo foi o setor com o maior número de saídas. Entre empréstimos e contratos se encerrando, nove jogadores deixaram ou continuaram longe da Toca do Leão no ano de 2025. Em contrapartida, o ataque foi o setor menos desfalcado. Apesar da perda do artilheiro do Campeonato Brasileiro, somente quatro nomes não continuaram.>

Todas as 21 saídas do Vitória para a temporada 2025:

⚫ Defesa: PK, Willean Lepo, João Victor, Yuri Sena, Felipe Vieira, Bruno Uvini, Lucas Esteves e Wagner Leonardo>

⚫ Meio: Luan, João Pedro, Dudu Miraíma, Daniel Jr., Jean Mota, José Breno, Machado, Dudu e Léo Naldi>