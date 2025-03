ATUALIZAÇÃO

Hospital interrompe protocolo de morte encefálica de jogador do sub-20 do Bragantino

Procedimento foi interrompido após Pedro Severino apresentar um reflexo de tosse após ser retirado da sedação

O protocolo de morte encefálica de Pedro Severino, de 19 anos, foi interrompido nesta quarta-feira (5) após o jogador da equipe sub-20 do Red Bull Bragantino, envolvido em um acidente de trânsito em Americana (SP) , apresentar um reflexo de tosse após ser retirado da sedação. A informação do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi foi divulgada pelo g1.>

Os procedimentos e exames para confirmar se o jovem tem atividade cerebral foram iniciados na tarde de terça-feira (4) . “Por isso, o jovem seguirá com sedação e ventilação mecânica, uso de noradrenalina e otimizado antibióticos para evitar infecções”, disse o hospital, em nota. >

Ainda de acordo com a equipe médica, caso o atleta não apresente mais nenhum reflexo, o protocolo será reaberto. “A equipe do Hospital Municipal está comprometida em oferecer respaldo e acolhimento dos familiares, para que todos acompanhem de perto todo atendimento prestado ao jovem”, diz o texto.>

À EPTV, o diretor técnico do hospital afirmou que nunca viu uma situação como essa em 41 anos de profissão. Apesar de fazer parte do protocolo, o mais comum é que, a partir do início da retirada da sedação, o quadro evolua a óbito - o que ainda pode acontecer, considerando que o estado de saúde é gravíssimo.>