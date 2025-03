EM SÃO PAULO

Saiba quem são os jogadores do Red Bull Bragantino envolvidos em grave acidente

Atletas iriam se apresentar ao clube após folga

Dois jogadores do Red Bull Bragantino sofreram um grave acidente na madrugada desta terça-feira (4), na Rodovia Anhanguera, em Americana, no interior de São Paulo. O atacante Pedro Severino, de 19 anos, e o meia Pedro Castro, de 18, estavam em um carro que colidiu na traseira de um caminhão. >

Os dois atletas iriam se reapresentar ao clube após folga. Pedro Severino estava no banco do carona e sofreu um traumatismo craniano. Ele foi internado em estado grave. O garoto passou por um procedimento cirúrgico. >

Apontado como uma das promessas do Botafogo-SP, Severino foi emprestado ao Bragantino. Em 2024, na sua primeira competição oficial, ele marcou quatro gols na Copa Paulista e finalizou o campeonato como o artilheiro do torneio.>

Severino é filho de Lucas Severino, ex-centroavante que defendeu as camisas do Athletico-PR e Corinthians, além da Seleção Brasileira.>

O jogador estava no banco de trás do carro no momento do acidente e teve apenas ferimentos leves.>