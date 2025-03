TRAGÉDIA

Hospital abre "procedimentos para confirmar morte encefálica" de jogador do Red Bull Bragantino

Pedro Severino sofreu um acidente de carro nesta quarta-feira (4), em São Paulo

O Hospital Municipal Walder Tebaldi, de Americana, no interior de São Paulo, informou na noite desta terça-feira (4), que abriu "procedimentos para confirmar a morte encefálica" de Pedro Severino, atacante de 19 anos das categorias de base do Red Bull Bragantino . O atleta sofreu um acidente de carro durante a madrugada na Rodovia Anhanguera. >

"Após rigorosa avaliação e seguindo todos os protocolos médicos, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa a abertura de procedimentos para a confirmação de morte encefálica do jovem, de 19 anos, vítima de trágico acidente na Rodovia Anhanguera, nesta terça-feira (4), diz trecho da nota divulgada pela assessoria de imprensa do hospital.>

Em comunicado, a diretoria do Red Bull Bragantino informou que ambos os jogadores estavam voltando de folga para se reapresentarem ao clube. "O Red Bull Bragantino informa que tomou conhecimento do acidente envolvendo os atletas Pedro Castro e Pedro Severino, da equipe sub-20. Os jogadores retornavam do período de folga para apresentação ao clube quando o veículo em que estavam se envolveu em uma colisão com uma carreta. Nenhum deles estava na direção.">