ACIDENTE GRAVE

Motorista que levava jogadores do Bragantino revela que dormiu ao volante

Atacante sofreu traumatismo craniano e está internado em estado gravíssimo

O motorista que levava os jogadores Pedro Severino e Pedro Castro, ambos do Red Bull Bragantino, contou em depoimento à Polícia Civil que dormiu ao volante durante o momento do acidente, na madrugada desta terça-feira (4), na rodovia Anhanguera, em Americana, no interior de São Paulo. >