DESFALQUE CERTO

Após empate, Baralhas explica reação em substituição: 'Momento de frustração'

Volante rubro-negro recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga o contra o Sport

O Vitória poderia garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste nesta quarta-feira (5), mas o empate por 1x1 contra o Altos impediu a comemoração e ainda fez a equipe rubro-negra perder a liderança do grupo A para o Sport, próximo adversário na competição. Após o fim da partida, o volante Gabriel Baralhas explicou a reação que teve após ser substituído na partida e demonstrou estar frustrado com a decisão do árbitro Leão Simão Holanda.>

Com o terceiro cartão amarelo recebido, Baralhas está suspenso para a partida contra o Sport pelo Nordestão. O cartão em questão foi recebido aos 17 minutos, após o jogador fazer uma falta em Felipe Sales. Além do volante, o técnico Thiago Carpini não conta com o atacante Carlos Eduardo, expulso ainda no primeiro tempo do confronto. >