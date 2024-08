SÉRIE A

Zagueiro Edu vive expectativa de primeira partida como titular do Vitória: ‘Vai dar tudo certo’

Sem Neris, expulso diante do Cruzeiro, o técnico Thiago Carpini vai precisar mudar a dupla de zaga

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 18:27

Contra o São Paulo, Edu deve formar dupla de zaga com Wagner Leonardo Crédito: Reprodução/TV Vitória

Com a expulsão do zagueiro Neris no primeiro tempo da partida contra o Cruzeiro, a tendência é de que Edu seja o parceiro de zaga de Wagner Leonardo contra o São Paulo, no próximo domingo (25), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recém chegado ao Leão, sua quarta aparição pelo rubro-negro deve ser a primeira como titular.

“Estou tranquilo, estava esperando a oportunidade e agora ela vai chegar. Trabalho sempre da mesma forma. Vou chegar lá e fazer o melhor possível e se Deus quiser vai dar tudo certo”, disse.

Antes de chegar ao Leão, Edu disputou apenas 12 partidas com a camisa do Goiás em 2024. O zagueiro de 24 anos, no entanto, não entrou em campo pelo clube esmeraldino na campanha da Série B. Além do Goiás, o jogador já passou pelo Athletico-PR, Remo e Cruzeiro.

No Vitória, foram três partidas entrando do banco de reservas contra Palmeiras, Cuiabá e Cruzeiro. A partida contra a Raposa terminou com o Leão com um a menos e dois gols tomados pelo alto. Sobre a fragilidade defensiva, Edu ressalta que o time vem trabalhando para sanar a deficiência. “A gente sempre trabalha bola aérea, complemento do treinamento. Não é uma coisa que a gente se preocupa tanto, a gente vem trabalhando muito no dia a dia. Houve a infelicidade de o cara subir mais que a gente e fazer o gol”, disse.

A forma física também foi comentada pelo jogador, que disse se sentir preparado para e adaptado para ajudar o clube na Série A. “Estou me sentindo muito bem fisicamente, bem adaptado ao clube. Fiz boas semanas de treinamentos. Nos jogos que entrei, me senti muito bem e estou preparado para o próximo jogo”, falou.

Apesar dos gols tomados, desde que Edu e Neris chegaram ao Vitória, o rubro-negro teve as redes vazadas quatro vezes. A média é de um gol tomado por partida, sendo que as partidas contra Palmeiras e Cuiabá terminaram sem marcar gols. Contra o São Paulo, o zagueiro acredita que a equipe vai sair de campo com o triunfo, mas deixou claro que o mais importante é continuar pontuando no Brasileirão.

“No dia a dia trabalhando, vou entrar para dar o meu melhor em campo, sempre para ajudar o Vitória. A gente pôde ver nos últimos quatro jogos que a defesa está evoluindo, o time está evoluindo. Se Deus quiser, a gente vai conquistar os três pontos sem sofrer gols. (...) Sobre cobrir o Neris, vou apresentar o melhor futebol possível, da melhor maneira, como sempre fiz, e ajudar o Vitória”, afirmou.

"A gente sabe da importância do jogo contra o São Paulo, a gente sempre trabalha em busca da vitória, dos três pontos. Mas o empate também é importante, estar pontuando pode fazer a diferença. Só porque empatou não está ruim, a gente tem que saber valorizar o jogo que a gente fez, foram mais de 60 minutos sofrendo, marcando da melhor forma possível e todos doaram o máximo de si", complementou.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Edu:

Diferenças entre Série B para a Série A

"Na Série B o jogo fica mais competitivo, pegado. Na Série A tem jogadores de mais qualidade, mais espaço. As diferenças são essas aí".

Questão psicológica

"Chego para ajudar da melhor maneira possível, a cada jogo a gente sabe da importância de estar pontuando, de entregar mais a cada jogo, a cada treinamento que a gente vai tirar o Vitória dessa o mais rápido possível".

Características para formar dupla com Wagner Leonardo

"Saída de jogo, bola aérea, as divididas sempre vou com raça, querendo ganhar sempre. São essas características para ajudar o Wagner Leonardo".

Sistema defensivo